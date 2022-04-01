В Генштабе ВСУ назвали потери российских агрессоров на 1 апреля

Общие боевые потери в российской армии с 24.02 по 01.04 выросли до 17700 человек
- личного состава – около 17 700 человек (+200)*,
- танков ‒ 625 ед (+11),
- боевых бронированных машин ‒ 1 751 ед (+16),
- артиллерийских систем – 316 ед (+5),
- РСЗО ‒ 96 ед,
- средства ПВО – 54 ед,
- самолетов – 143 ед (+8),
- вертолетов – 131 ед,
- автомобильной техники – 1 220 ед (+19),
- корабли /катера – 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 ед. (+2).
- Специальная техника – 24 (+2).
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
(в скобочках указаны потери за последние сутки)
На фото: так горят танки российских оккупантов