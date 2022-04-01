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В Генштабе ВСУ назвали потери российских агрессоров на 1 апреля

В Генштабе ВСУ назвали потери российских агрессоров на 1 апреля

Общие боевые потери в российской армии с 24.02 по 01.04 выросли до 17700 человек

  • личного состава – около 17 700 человек (+200)*,
  • танков ‒ 625 ед (+11),
  • боевых бронированных машин ‒ 1 751 ед (+16),
  • артиллерийских систем – 316 ед (+5),
  • РСЗО ‒ 96 ед,
  • средства ПВО – 54 ед,
  • самолетов – 143 ед (+8),
  • вертолетов – 131 ед,
  • автомобильной техники – 1 220 ед (+19),
  • корабли /катера – 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 ед. (+2).
  • Специальная техника – 24 (+2).
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

(в скобочках указаны потери за последние сутки)

На фото: так горят танки российских оккупантов

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Редакция ПРОФИЛЬ

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