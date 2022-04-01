В Генштабе ВСУ назвали потери российских агрессоров на 1 апреля

Одесский юмор: военный дневник простого обывателя Что бы ни происходило, а для пишущего одессита по-прежнему интереснее всего – люди, детали, фразочки, забавные диалоги. И за месяц наблюдений успел собраться целый дневник. ПОДРОБНЕЕ

Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 31 марта С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже больше месяца не сходит с первых столбцов ведущих мировых газет ПОДРОБНЕЕ