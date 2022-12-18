Война в Украине: о ситуации на фронте к утру 18 декабря

Оперативная информация по состоянию на утро 18 декабря 2022 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Слава Украине! Начались двести девяносто восьмые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Противник пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении и сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах более пятнадцати населенных пунктов. Среди них — Стельмаховка и Серебрянское лесничество Луганской области и Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Бахмут, Клещиевка, Опросное, Первомайское, Невельское и Красногоровка Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных, а также совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Угроза авиационных и ракетных ударов сохраняется по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Середина-Буда и Волковка Сумской области и Стрелка, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка, Новомлынск и Двуречная – Харьковской.

На Купянском направлении огневого поражения понесли районы Берестового, Ягодного, Котляровки и Крахмального Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял Макеевку, Площадку и Краснопоповку Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях под огонь противника попали районы более пятнадцати населенных пунктов. В частности это — Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Опросное, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг активных действий не проводил. Для уточнения положения наших войск задействовал БПЛА в районе населенного пункта Шевченково.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии двадцать четыре населенных пункта. Среди них – Белогорье, Новоданиловка, Орехов, Степное, Плавные на Запорожье и Казацкое, Тягинко, Никольское, Херсон и Днепровское Херсонской области.

Подтверждено огневое поражение подразделениями сил обороны 16 декабря текущего года нескольких районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, а также двух его складов боеприпасов в Запорожской области. Потери личного состава составили более 150 раненых военнослужащих, уничтожены 10 единиц военной техники разного типа. Информация о ликвидированных захватчиках уточняется.

Командование оккупационных войск планирует ввести круглосуточный комендантский час в населенных пунктах на временно занятой территории Запорожской области. Так, в населенном пункте Черниговка указанные ограничения будут введены с 25 декабря, а в городе Бердянск – с 30 декабря 2022 года по 03 января 2023 года.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 8 районов сосредоточения личного состава, 2 пункта управления и 4 склада боеприпасов российских оккупантов.