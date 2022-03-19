Война в Украине на первых полосах мировых газет: 18 марта

С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна на сходит с первых страниц ведущих мировых газет.

Сдвоенная обложка TIME за март-апрель

Сдвоенная обложка: Агония Украины и Стойкость Украины

На первой обложке: Агония Украины — украинский солдат помогает маме и ее ребенку эвакуироваться из Ирпеня пригорода Киева, который российские войска пытались захватить в рамках своего наступления для оккупации столицы.

На второй обложке: Стойкость Украины — 148-футовое фото Валерии, 5-летней беженки, которое помогали сделать более 100 человек возле Национальной оперы во Львове, 14 марта. С начала российского вторжения десятки из 7,5 миллиона детей Украины были убиты, а сотни тысяч уехали в поисках безопасности. Среди этих тысяч – 5-летняя Валерия из Кривого Рога, родного города президента Владимира Зеленского в центральной Украине. Ее образ — улыбающегося ребенка, буквально поддерживаемого украинцами — появляется на сдвоенной обложки этого номера. Если бы вы встретили Валерию, вы могли бы подумать, что она застенчива, – рассказала TIME ее мама Таисия, но не обманывайтесь; дома она привлекает к себе внимание. Она любит то же, что много маленьких девочек — своего плюшевого зайчика, куклу Эльзу из мультфильма Frozen. У Валерии также есть большие мечты: в частности, с 1 сентября начать первый год в школе, — говорится в материале издания

ELLE Чехия в поддержку Украины выпускает обложку, на ней, во время русско-украинской войны изображена девушка в желтом свитере на синем фоне, плачущая слезами цвета украинского флага. Это иллюстрация чешско-украинской художницы Даниэлы Геродесовой. В номере также содержится обращение главного редактора ELLE Украина Софии Забуги. Она написала, что 24 февраля 2022 года поделило жизнь на «до» и «после»:

Кто бы мог подумать, что слова о боевых действиях, которые мы помним из учебников истории о Второй мировой войне, станут серьезной реальностью в жизни сегодняшних украинцев. Кто бы мог подумать, что через 77 лет после окончания Немецко-советской войны мирные жители Украины будут ночевать в противоатомных убежищах, города будут обстреливаться ракетами, а танки будут ездить по улицам, где еще недавно украинцы мчались по своим обычным делам.

Financial Times, на ее ,первой странице изображение президента Украины Владимира Зеленского, встречающегося с девушкой, которая была госпитализирована во время бегства от российского штурма города Ворзель.

Guardian. Газета сообщает, что шесть стран — Великобритания, США, Франция, Албания, Ирландия и Норвегия — запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения предполагаемых военных преступлений в Украине. В нем цитируется министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, заявившая, что имеются «очень и очень веские доказательства» военных преступлений, совершенных российскими войсками. «Путин стоит за [военными преступлениями]. В конечном итоге это дело международного уголовного суда» выносит газета красным цветом в материал цитату из выступления Тасс.

Только, международный уголовный суд должен решить, кто является военным преступником, а кто нет, а мы должны представить доказательства».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что согласен с президентом Джо Байденом в том, что на Украине были совершены военные преступления, добавив, что американские эксперты находятся в процессе документирование и оценка потенциальных военных преступлений.

Также на первой полосе анонс материала «Я не могу с ней говорить». Россия-Украина семьи разорваны и разделены войной.

«i» сообщает, что Владимир Путин вынужден отказаться от планов повводу войск в столицу Украины Киев в пользу воздушных бомбардировок. В документе говорится, что западная разведка считает, что продвижение России застопорилось из-за ожесточенного сопротивления и проблем с поставками.

Военные неудачи России также являются темой первой полосы The Times. Газета сообщает, что силы страны удерживаются вокруг Киева и второго города Харькова и вынуждены вызывать войска из других мест дислокации. Первополосное фото подписано: «Мужчина оплакивает свою маму на улице Киева. Она была убита осколками от ракетного удара.

The Telegraph сообщает о предполагаемой попытке российских самозванцев выдать себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в видеозвонке с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. В нем говорится, что министр внутренних дел Прити Патель также стала мишенью и что звонки, по-видимому, были частью операции по извлечению конфиденциальной информации и позору правительства Великобритании. Первополосное фото: Уставшая девочка в худи с Диснеем, приехала в Запорожье после открытия 140 мильного гуманитарного коридора из южного города порта Мариуполя. Во время эвакуации некоторые столкнулись с российским артобстрелом в течение нескольких часов.

The Mirror публикует эксклюзивный репортаж о группе матерей, выполнявших миссии по спасению детей из Киева. По сообщениям, женщины, которых он называет «бандой матерей», на данный момент спасли 227 детей.

Германия. Главное фото газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung: Включился с войны: Владимиру Зеленскому аплодируют стоя в четверг в Бундестаге.

Главный материал газеты называется: Зеленский обвинил Германию в отсутствии обязательств.

В своем выступлении перед Бундестагом президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике политику Германии. Он сказал, что Германия недостаточно привержена делу отражения нападения президента России Владимира Путина на его страну. Зеленский, обращаясь к парламенту по видео из Киева в четверг, продолжил, что российские войска разрушают Украину, они не делают различий между солдатами и мирными жителями, «они уничтожают все круглосуточно». Германия и Запад не прислушались к просьбе Украины о вступлении в НАТО и даже сейчас не принимают просьбу Украины о вступлении в ЕС. Зеленский обвинил федеральное правительство в недооценке опасностей газопровода «Северный поток — 2». «Вы всегда говорили, что это экономика, экономика, экономика.» Все это способствует созданию новой стены между свободой и рабством в Европе. Он призвал канцлера Олафа Шольца разрушить эту стену. Затем Шольц пообещал Зеленскому дальнейшую поддержку. «Президент Украины сказал «впечатляющие слова»- начал Шольц дальше он утверждал, что Германия была «на стороне Украины». Вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт (Зеленые) тоже заверила Зеленского в этом. В четверг Федеральный канцлер встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине. Затем он напомнил о немецкой поддержке Украины, в том числе о поставках оружия. «Германия вносит здесь свой вклад и будет продолжать вносить свой вклад», — также вновь подчеркнул Шольц:

«Как стрельба»

После появления на видео и аплодисментов от депутатов, глава украинского государства поблагодарил за помощь, оказанную его стране в борьбе с русскими захватчиками. Он также просил большей поддержки в Берлине, но не так конкретно, как в Вашингтоне, где потребовал поставки самолетов и зенитных ракет большой дальности.

Судя по всему, Зеленский еще не потерял надежды на то, что Берлин еще сможет выдать что-то более бронебойное, чем пустые фразы о солидарности. И/или поддержать желание вступить в ЕС. Зеленский поставил рычаг — безжалостно — туда, где он имеет наибольший эффект в Германии: в вопросе о том, какие обязательства вытекают из преступлений и ошибок прошлого. Бундестаг никогда не слышал от гостя, что «Никогда больше!» «просто ничего не стоит».

«Северный поток — 2» — это не экономический проект, а «оружие» и «цемент стены», которая строится в Европе с помощью Германии. Эти утверждения, должно быть, звучали в ушах канцлера Шольца и многих других слушателей в зале или на пенсии, как выстрелы.

Выступление Президента Зеленского дебатировали в Бундестаге: должны ли быть дебаты о войне в Украине и позиции Германии по ней. Однако коалиция предпочла продолжить работу в обычном режиме. Федеральная власть и поддерживающие ее партии уже сегодня утром получили достаточно побоев — от Зеленского, которого со всех сторон хвалили за храбрость.

Еще одна колонка называется: «Война уменьшила рост и стимулирует цены»

В ней говорится, что агрессивная война России на Украине оказывает все более заметное влияние на экономику и инфляцию. Поэтому ведущие немецкие экономические исследовательские институты существенно понизили прогноз роста в четверг. Кильский институт мировой экономики (IfW) вдвое снизили свой прогноз на текущий год до 2,1% экономического роста в 2022 году в евро», — сказал вице-президент IfW Стефан Кутс. Прежде всего, рост цен на энергоносители ложится бременем на потребителей и компании и замедляет рост. Это сопровождается еще более сильным ростом инфляции.

Испания. «Русская армия усиливает наступление, но не может продвинуться».

«Исход беженцев, который превышает 3,1 миллиона человек, является самым быстрым со времен Второй мировой войны».

«Москва сообщает про снижение прогресса в переговорах с Киевом о прекращении огня» — это анонсы на первой полосе в испанской газете La Vanguаrdia.

Фото на первой полосе подписано: «В подвале жилого квартала на западе Киева живут беженцы с 17 детьми, рожденными в результате суррогатного материнства, все от родителей-иностранцев, родители которых не искали их после начала войны, с ними живут медсестры, которые ухаживают за ними.»

Бельгия. На первополосном фото De Morgen надпись вверху: «Уже погибли 7000 россиян и они столкнулись с нехваткой высокотехнологичного вооружения» также фото подписано: «Подбитый танк в Харькове. Россия поражена техникой и людьми. «Русское наступление застопорилось» — называется главный материал газеты. Несмотря на множество бомбардировок, продвижение России в Украине в значительной степени застопорилось. В последние дни русские мало продвинулись. К такому выводу пришли представители британского министерства обороны и Пентагона после трех недель войны. Цитата про ВСУ офицера Пентагона вынесена отдельно: «Они несут потери каждый день, но при этом обладают невероятной боеспособностью».

Франция. Газета 20 minutes подписала главное фото: ДВОЙНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СЕТИ. Война на Украине широко освещается в социальных сетях. Обилие информации, которая не лишена рисков.

Дания. Подпись над фото издания Politiken: «Россия использует сомнительные фотографии, чтобы оправдать войну в Украине».

1 марта российский посол передал Politiken материалы дела с фотографиями трупов и массовых захоронений. Россия называет это свидетельством геноцида этнических русских на востоке Украины. Но хотя Украина и совершала военные преступления во время восьмилетнего вооруженного конфликта, эксперты считают содержание каталога результатом тщательно рассчитанной российской пропаганды.

Произошло это в связи с тем, что Кристиан Йенсен явился в российское посольство в Копенгагене, чтобы доставить экземпляр газеты «Политикен», первая полоса которой в тот день была написана самим главным редактором и переведена на русский язык.

«Мы говорим «нет» кровавой агрессии президента Путина, (…) и, ​​прежде всего, реальной и честной информации против отвратительной войны, в которую ваш президент вверг Украину и остальную Европу», — написал Кристиан Йенсен. Оказывается, дело было подготовлено властями самопровозглашенной Луганской республики на востоке Украины и передано российскому государству в начале 2022 года. Оно направлено на документирование военных преступлений, совершенных украинской армией против этнических русских в Донецкая и Луганская республики, которые с 2014 года контролируются пророссийскими сепаратистами. Далее газета пишет о содержании материалов дела, которое Политикен также передал посол России в Дании Владимир Барбин.

Еще один материал называется «Цена за Украину» и рассказывает об увеличении бюджетных расходов на беженцев из Украины.

Австрия. Один из материалов на первой полосе австрийской газеты KURIER: «Джо Байден назвал Владимира Путина «кровавый диктатор»

Российские подразделения бомбят театры и жилые дома.

Газета пишет, что Москва опровергла «непростительное заявление» лидера страны, убившей мирных жителей в конфликтах по всему миру. Цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: «Наш Президент — очень мудрая, дальновидная и культурная личность международного масштаба.

Газета сообщает, про «Чудо Мариуполя». По крайней мере, одна хорошая новость пришла из ожесточенного города Мариуполя: выживших спасали или постоянно спасали из бомбоубежища театра военных действий, разбомбленного российскими подразделениями.

Der Standard основной материал: «Драматическая ситуация в украинских городах». Главное фото подписано: «Ситуация в осажденном на востоке Украины Харькове становится все более угрожающей. В четверг обстреляли огромный Барабашовский рынок, весь город окутал черный дым».

В материале пишется, что до сих пор неясно, сколько человек погибло в результате, как считается, российской бомбардировки театра, заполненного людьми, ищущими защиты, в окруженном восточноукраинском городе Мариуполь. К вечеру четверга спасателям удалось спасти из-под завалов 130 мирных жителей. Россия и Украина обвиняют друг друга во взрыве здания. В миллионном городе Харькове разбомбили огромный Барабашовский рынок.

Правозащитная организация Human Rights Watch обвиняет российскую армию в применении кассетных боеприпасов в нарушение международного права — например, в воскресном инциденте в Николаеве, когда в очереди к банкомату погибли девять мирных жителей.

Италия. «Непрерывное убийство» — надпись на фото из Киев итальянской газеты La Stampa. Мужчина оплакивает свою маму погибшую на улице

Война терзает мирных жителей Украины, пишет WP

На фото 1: «Разрушенный многоквартирный дом в стратегическом портовом городе Мариуполь, Украина. Авиаудары продолжались в четверг, а дипломаты выразили умеренный оптимизм в отношении мирных переговоров.

На фото 2: «Тела мирных жителей в мешках лежат перед моргом в Харькове. Даже при морозе запах смерти пропитывал воздух».

WSJ «В Мариуполе, Украина, в четверг люди шли мимо жилого дома, который был обстрелян Россией. Местный чиновник сказал, что от 80% до 90% города было разрушено» -фото на первой полосе.

«Украинцы просеивают обломки для поиска выживших» — Говорит Зеленский про театр в осажденном городе, который русские намеренно разбомбили.

«Выжившие найдены в развалинах театра, но страдания усиливаются» пишет NYT. Еще один материал с заголовком: «Неся большие потери на поле боя, русские наводят ракеты на города»

Фото 1. Мусор в центре Харькова,

Фото 2. Здание областной администрации в Харькове;

Фото 3. Квартира взорвана от обстрела

Подготовил Сергей Чернявский