Война в Украине: Генштаб ВСУ о ситуации на утро 384-го дня и потерях рашистов

Сегодня, во вторник, 14 марта 2023 года, начались триста восемьдесят четвертые сутки российского широкомасштабного вторжения. По информации Генштаба ВСУ, несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили более 100 вражеских атак на указанных направлениях.

Российская федерация использует тактику террора, неизбирательно обстреливает населенные пункты, тем самым грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права.

За минувшие сутки противник нанес 5 ракетных ударов, в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры Сумской и Донецкой областей. Есть погибшие и раненые мирные граждане. Также враг нанес 35 авиационных ударов и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Продолжаются работы по инженерному оборудованию враждебных позиций в приграничных районах Белгородской области. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области, Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Бачевск, Эсмань, Стариковое, Шалыгино, Белополье и Краснополье Сумской области и Стрелеча, Глубокое, Лукьянцы, Гадищево, в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка и Берестово. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка, Масютовка, Купянск, Крахмальное, Новоселовское, Харьковской области; Макеевка, Диброва и Белогоровка – Луганской и Спорной Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Наши воины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Григоровка и Ивановское. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Бондарне, Васюковке, Орехово-Василовке, Дубово-Василовке, Бахмуту, Ивановскому, Предтечину, Курдюмовке, Белой Горе, Константиновке, Железному и Нью-Йорку Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар. Вражеские обстрелы подверглись районам более 15 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Среди них – Каменка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка, Угледар и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелам подверглись районы более 50 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения, в частности, Ольговское, Волшебное, Новоандреевка, Степное Запорожской области, а также Качкаровка, Новоселка, Казацкое, Ивановка, Инженерное, Херсон и Камышаны Херсонской области.

В течение суток наша авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения окупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 5 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, 3 склада с боеприпасами и 4 средства радиоэлектронной борьбы захватчиков.

Больше подробностей о потерях врага на утро сегодняшнего дня – в инфографике: