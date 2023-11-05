Війна в Україні, день 620: майже тисяча рашистів стали «двохсотими»

За офіційною інформацією Генштабу, протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 24 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ракетна атака та ситуація на різних напрямках фронту

За даними Повітряних Сил, увечері 4 листопада ворог атакував крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровщину та Полтавщину.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети «Іскандер-К».

Крiм того, аАвіаційних ударів зазнали: Серебрянське лісництво Луганської області; Біла Гора, Катеринівка, Бердичі, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Новоданилівка Запорізької області; Республіканець, Червоний Маяк, Берислав, Тягинка, Іванівка, Токарівка, Микільське, Наддніпрянське Херсонської області; Очаків Миколаївської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Тут українські воїни відбили 4 атаки противника.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Хромового, Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили близько 10 атак противника. Також окупанти вели штурмові дії в районі Богданівки Донецької області, успіху не мали. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку противник за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так, Сили оборони відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Сєверне, Авдіївка та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Українські воїни тут відбили понад 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку загарбник вели безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 – по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили один артилерійській засіб противника.

Коротко про втрати ворога на ранок 5 листопада 2023

Згідно з поданою Генштабом ЗСУ інфографікою, за минулу добу наші Сили оборони ліквідували:

особового складу ‒ 990 осіб;

танків ‒ 8 од.;

бойових броньованих машин ‒ 14 од.;

артилерійських систем – 12 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 од.;

спеціальна техніка ‒ 9 од.