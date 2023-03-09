Война в Украине, день 379: ночная ракетная атака и безуспешные попытки наступления врага

Сегодня в четверг, 9 марта 2023 года, пошли триста семьдесят девятые сутки с начала широкомасштабного вторжения рашистов в Украину. Генштаб ВСУ предоставил очередную сводку о ситуации на утро этого дня.

Основные усилия враг продолжает сосредотачивать на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили здесь более 110 атак.

Враг продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права, продолжает наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы гражданских объектов и жилищ мирного населения, пытается уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства.

Подробности о ракетной атаке в ночь на 9 марта

Что касается массированного ракетного удара по объектам критической инфраструктуры Украины в ночь на 9 марта, то официальная информация такова:

в целом враг осуществил 81 пуск ракет разного базирования:

28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

20 пусков крылатых ракет морского базирования «Калибр»;

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 «Кинжал»;

8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

13 пусков зенитных управляемых ракет С-300.

Кроме того, совершено 8 пусков ударных беспилотников (БпЛА) «Shahed-136/131».

Силами и средствами Воздушных Сил ВСУ во взаимодействии с подразделениями других Составных сил обороны Украины из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, «Калибр» уничтожены 34 крылатые ракеты, а также 4 беспилотника (БпЛА) типа «Shahed-136/131».

В результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

Как дела на фронте на утро 9 марта 2023 года

А в течение предыдущих суток противник нанес 25 авиационных, 2 ракетных удара, а также совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирование наступательных группировок не выявлено. В то же время, враг обстрелял районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Харьковка и Атинское Сумской области и Стрелка, Терновая, Вильчая, Каменка, Двухлетняя и Голубовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Спорное и Белогоровка. Совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них – Ольшана, Купянск, Кисловка, Первомайское, Песчаное и Чернещина Харьковской области; Стельмаховка, Невское и Краснопоповка – Луганской, а также Новоселовка, Колодцы, Диброва, Берестово, Ямполь, Северск, Раздолевка и Ягодное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты не прекращают штурмовые действия в направлении города Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское и Александро-Шультино. Вражеским обстрелам подверглись более 10 населенным пунктов, в частности, Железнянское, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Константиновка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Дружба, Нью-Йорк и Северное Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Новомихайловка, Марьинка и Угледар Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы 20 населенных пунктов. Среди них – Александрополь, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка, Невельское, Красногоровка, Победа, Причистовка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстреляны районы более 30 населенных пунктов. В частности, это Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка, Каменское, Темировка, Ольговское, Красное, Староукраинка, Волшебное и Новоандреевка на Запорожье, а также Змиев Николаевка, Ольговка, Львово, Понятовка, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Днепровское, Качкаровка, Красный Маяк, Тягинка, Токаровка и Федоровка Херсонской области.

По предварительной информации, вооруженные силы рф уже почти использовали весь запас артиллерийских боеприпасов, размещенных на складах центральной части россии. В настоящее время наблюдается перемещение на территорию временно оккупированной части Украины боеприпасов уже со складов, расположенных в других регионах рф. Это значительно увеличивает сроки доставки. Также наблюдается неудовлетворительное состояние и качество новых боеприпасных партий в связи с ненадлежащим их хранением и нарушением правил и норм обслуживания. Около 50% из них имеют видимые признаки повреждения ржавчиной. В условиях интенсивного ведения боевых действий и имеющимся неудовлетворительным состоянием боеприпасов следует ожидать их дефицит в артиллерийских подразделениях армии в течение ближайших 2-3 месяцев.

О потерях врага на утро 9 марта 2023 года

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов и удара по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

А наши ракетчики и артиллеристы поразили 2 района сосредоточения личного состава и нанесли огневое поражение по командному пункту одного из подразделений армии рф.

Больше подробностей о потерях врага с начала полномасштабного вторжения по сегодняшний день в инфографике:



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