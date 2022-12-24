Война в Украине, день 304-й: о чем информирует Генштаб ВСУ?

Сегодня, в субботу, 24 декабря 2022 года, начались триста четвертые сутки широкомасштабного вторжения россии в Украину. О ситуации на фронте на утро этого дня сообщает Генштаб Вооруженных сил нашей страны.

По официальной информации, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 10 авиационных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре в Донецкой области. Также враг совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня, в результате чего пострадали гражданские объекты города Херсона, есть жертвы среди мирного населения.

В то же время подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Андреевка Луганской области и Ямполевка, Раздолевка, Бахмутское, Бахмут, Северное, Нью-Йорк, Красногоровка, Водяное и Марьинка Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении враг обстрелял из минометов район населенного пункта Горки Сумской области.

На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев, Ветеринарное, Кудеевка, Гоптовка, Старица, Огирцево, Волчанск, Амбарное, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии по районам Кисловки, Котляровки, Табаевки, Крахмального Харьковской области и Новоселовского, Стельмаховки и Мясожаровки Луганской области.

На Лиманском направлении под огонь попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Терны и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы 25-ти населенных пунктов. Среди них – Спорное, Берестово, Соледар, Бахмут, Клещиевка, Часов Яр, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка и Опросное Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Каменки, Авдеевки, Веселого, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Также враг нанес авиаудар возле Авдеевки.

На Новопавловском направлении под артиллерийский огонь попали Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии подверглись более 50-ти населенных пунктов. Среди них – Времовка, Малиновка, Дорожнянка, Малая Токмачка Запорожской области и Херсон, Гавриловка, Новодмитровка, Бургунка, Инженерное и Чернобыевка Херсонской области.

Из-за значительных потерь российских войск, оккупационные власти продолжают перепрофилировать больницы Луганской области в военные госпитали. Так произошло с местными медучреждениями в Беловодске и Марковке.

19 декабря, в городе Старобельске, в хирургическое отделение районной больницы, обустроенное под военный госпиталь, привезли около 100 раненых военнослужащих противника.

Противник продолжает нести потери. Так, 22 декабря в Запорожской области Силы обороны уничтожили две артиллерийские системы с боекомплектом. Более 70 военнослужащих противника получили ранения. Информация о ликвидированных рашистах уточняется.

Украинская авиация в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и удар по позициям зенитно-ракетного комплекса противника.

Подтверждены факты сбития 9 вражеских беспилотников разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы захватчиков.

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