Война в Украине, 300-й день: краткие итоги и ТОП-10 наших побед (видео)

Сегодня, во вторник, 20 декабря 2022 года – ровно 300 дней с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины путинских захватчиков. За это время Украине удалось одержать множество маленьких, но важных побед как на поле боя, так и на международном фронте.

«россия уже проиграла»

Показательное видео обнародовал у себя в Facebook Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

«россия хотела «брать Киев за три дня», но вместо этого потеряла 99 тысяч своих солдат. Оккупанты хотели скрыть свои зверства, но о них узнал весь мир. россия врала в глаза всем цивилизованным странам, но они ни на миг не прекращали помогать Украине»,

– отмечают авторы видео.

Да, благодаря мировой поддержке и героизму своего народа наши воины смогли вытеснить врага на Киевщине и Черниговщине, на Харьковщине и Херсонщине. И это еще не предел для наших защитников.

Сейчас враг пытается нас запугать, атакуя нашу критическую инфраструктуру, но запугать украинцев ему не удастся, ведь за эти 300 дней мы показали, на что способны.

«Да, россия уже проиграла, и наша победа уже очень близко»,

– отмечается в видео.

🟥 300-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Упродовж цього часу Україні вдалося здобути безліч маленьких, але важливих перемог як на полі бою, так і на міжнародному фронті. росіяни намагалися й досі намагаються нас зламати, але цілі століття нашого протистояння ворогу свідчать про те, що ніколи й нічого у нього не вдасться. Перемога України вже дуже близько, як і Гаага для росії! Як минули перших 100 днів нашої боротьби – дивіться тут (https://t.me/spravdi/9855). Опубликовано Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Вторник, 20 декабря 2022 г.

О потерях врага на сегодняшний день можно судить по обнародованной Генштабом ВСУ инфографике:

Топ-10 побед ВСУ

В свою очередь спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ВСУ Михаил Макарук выделил топ-побед Украины за почти 300 дней противостояния российской агрессии.

Русня отгребла под Киевом и провалила задачи захвата украинской столицы, после чего «героически отступила» со всего севера. Мы отстояли Харьков, который настрадался от ударов, но – выстоял. Мы деоккупировали Херсон. Нам удалась Харьковская наступательная операция, которую уже называют «Фредерикус-2» по аналогии с немецкой операцией 1942 года, когда попытка стратегического наступления завершилась окружением и практически полным уничтожением немецкими войсками наступающих сил Красной Армии на Харьковщине. Наш Генштаб фактически повторил ту операцию, в результате чего россияне в очередной раз «героически отступили», а мы освободили Купянск, Изюм, Шевченково и так далее. Лиманская наступательная операция и освобождение Лимана. Уничтожение флагмана Черноморского флота рф – крейсера «Москва». Атака дронов на рашисткие военно-морские базы в Новороссийске и Севастополе. Атака на российские аэродромы типа «Миллерово» (Ростовская область) и «Энгельс» (Саратовская область), «Дягилево» (Рязанская область). Постепенное возвращение наших военнопленных, включая «азовцев», бойцов Нацгвардии, захваченных на Чернобыльской АЭС и так далее. Это титаническая работа, которая продолжается. Общее сопротивление украинского населения. Территориальная оборона показала потрясающую боеспособность, высокий моральный дух. Тут стоить отметить ТрО таких городов, как Харьков, Ахтырка, Чернигов, Сумы, которые с первых дней вторжения вступили в бой. Операция по освобождению острова Змеиный. Вершина оперативного, полководческого мастерства, планирования, военной мысли наших военачальников. Волонтерское движение Украины. Потрясающее, всеобъемлющее, вышедшее на новые рубежи, демонстрирующее настоящие чудеса.

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Источник: telegraf.com.ua, фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ