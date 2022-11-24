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Война в Украине: что сообщает Генштаб ВСУ?

Война в Украине: что сообщает Генштаб ВСУ?

Сегодня, в четверг, 24 ноября 2022 года, начались двести семьдесят четвертые сутки российского широкомасштабного вторжения. О ситуации на фронте на утро этого дня сообщает Генштаб ВСУ.

По данным ВСУ, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Клищиевка, Красногоровка, Марьинка, Озаряновка, Опросное и Яковлевка Донецкой области.

За минувшие сутки противник нанес 78 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В ходе массированного удара по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Ланцет». 51 ракету и 5 указанных беспилотников Силы обороны Украины сбили.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении враг обстрелял из реактивной и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Гай и Хреновка Черниговской области и Басовка, Середина Буда и Ясная Поляна Сумской области.

На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области противник удерживает подразделения своих войск для проведения демонстрационных действий. Периодически ведет обстрелы из минометов и ствольной артиллерии по позициям Сил обороны, а также районам населенных пунктов Бологовка, Ветеринарное, Глубокое, Двуречное, Избицкое, Красное, Кудеевка, Огурцово и Стрелка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обороняется. Цинически обстреливает танки, минометы и ствольную артиллерию, в частности, районы населенных пунктов Берестово, Ольшана, Вишневое, Кисловка, Крахмальное, Табаевка Харьковской области; Макеевка, Новоселовское, Стельмаховка и Площанка Луганской области и Терны, Торское и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Авдеевка, Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Берховка, Верхнекаменское, Выемка, Водяное, Григорьевка, Клещеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Первомайовское, Раздолевка и Яковлевка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет оборону. Зафиксированы обстрелы районов населенных пунктов Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Новополь, Пречистовка и Шахтерское Донецкой области и Гуляйполе, Зеленая Роща, Дорожнянка, Орехов, Полтавка, Степногорск, Темировка и Красное на Запорожье.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Антоновка, Берислав, Громадские, Белозерка, Днепровское, Дудчаны, Качкаровка, Новоалександровка, Понятовка, Станислав, Токаревка, Широкая Балка Херсонской области и Херсон, ведет позиционную оборону. Враг усовершенствует логистическое обеспечение передовых подразделений и улучшает фортификационное оборудование позиций на указанных направлениях.

На временно оккупированной территории АР Крым активно ведутся работы по изготовлению железобетонных конструкций. Готовую продукцию вывозят в направлении города Армянска.

Медицинскому персоналу больниц временно оккупированной Горловки Донецкой области оккупационные власти предоставили указание изымать документы погибших наемников частной военной компании «вагнер», не проводить судмедэкспертизу тел и упаковывать их в санитарные мешки для транспортировки. Пункт назначения пока неизвестен.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и по двум позициям зенитных ракетных комплексов.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники, позицию противовоздушной обороны и еще один важный объект врага.

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