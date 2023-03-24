Война в Украине: что изменилось на утро 394-го дня?

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 37 авиационных и 4 ракетных удара, один из которых – по Краматорску. Также враг совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных ударов остается достаточно высокой по всей территории Украины.

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям наши защитники отразили на них более 79 атак противника.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Российская федерация продолжает сохранять военное присутствие на территории республики Беларусь. Однако формирований наступательных группировок не отмечено. В то же время противник продолжал инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии более 20-ти районов населенных пунктов. Среди них: Тимоновичи Черниговской области; Заруцкое и Поповка Сумской области, а также Морозова Долина, Стрелецкая, Глубокое, Красное, Терновая, Старица, Землянки, Крейдянка, Ольховатка, Шевяковка, Амбарное и Бологовка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях в течение предыдущих суток противник обстрелял из артиллерии районы Гряниковки, Купянска, Крахмального, Табаевки и Тернов Харьковской области; Новоселовского, Стельмаховки, Макеевки, Невского, Песчаного и Белогоровки в Луганской области, а также Григоровки, Верхнекаменского и Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращал штурм Бахмута. Именно в районе этого города произошло больше всего боевых столкновений на указанном направлении за прошедшие сутки. Также были отражены атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка и Предтечино Донецкой области. Враг обстреливал Васюковку, Миньковку, Орехово-Васильевку, Григорьевку, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Железное, Северное и Нью-Йорк в Донецкой области. Всего от таких преступных действий оккупантов пострадало более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись, в частности, Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Каменка, Авдеевка, Нетайлово, Ласточкино, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Орловка, Новомихайловка и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Одновременно с этим осуществлял интенсивные обстрелы, в частности, Ольговского, Малиновки, Красного, Гуляйполя, Железнодорожного, Волшебного, Белогорья, Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова, Новоандреевки, Степного и Каменского Запорожской области; Красного Маяка, Берислава, Львового, Новотягинки, Антоновки и города Херсона.

Из-за значительных потерь, которые оккупанты несут каждый день, противником принято решение об увеличении количества койко-мест в имеющихся госпиталях, функционирующих на временно захваченной территории Луганской области. В частности, в населенном пункте Троицкое, количество койко-мест военного госпиталя увеличено вдвое, с 200 до 400. В то же время, все раненые лица офицерского состава были эвакуированы на территорию российской федерации вертолетами в период с 17 по 18 марта.

Отмечается увеличение смертности среди раненых захватчиков в период с 17 по 21 марта, в связи с увеличением количества получения тяжелых ранений и некачественным медицинским обеспечением, в частности, из-за недостаточно профессионального медицинского персонала.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 4 беспилотника разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс и 2 склада горюче-смазочных материалов.

Больше подробностей о потерях врага с начала войны и по сегодняшний день – в представленной инфографике: