Вечером, 23 марта, российская авиация атаковала Одессу

Как и 21 марта, истребители подлетели со стороны Черного моря и выпустили две ракеты в сторону города. Обе они были сбиты ПВО на подлете к Одессе.

Об этом сообщили в Воздушном командовании Юг.

По информации защитников украинского неба, 23 марта 2023 года, около 21:30, силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования «Юг» сбиты обе управляемые авиационные ракеты Х-59 класса «воздух-поверхность», которые были выпущенные российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря по Одесщине.

Отметим, что российская тактическая авиация запускает ракеты над морем с безопасного для себя расстояния, такого, на которое не достают средства украинской ПВО.

Местные телеграм-каналы сообщили, что после отбоя воздушной тревоги, на улицы вышло много одесситов, которые скандировали: «Слава ПВО!»

Напомним, что вечером 21 марта 2023 года по такой же схеме по Одессе были запущены три ракеты. Две сбили наши зенитчики, а одна попала в здание Свято-Иверского мужского монастыря УПЦ МП.

“Одесская Жизнь” подробно рассказывала о последствиях этого прилета. Перейдя по выделенной ссылке вы можете посмотреть фото и видео на которых виден ущерб, причиненный монастырю обстрелом.