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Вечером, 23 марта, российская авиация атаковала Одессу

Вечером, 23 марта, российская авиация атаковала Одессу

Как и 21 марта, истребители подлетели со стороны Черного моря и выпустили две ракеты в сторону города. Обе они были сбиты ПВО на подлете к Одессе.

Об этом сообщили в Воздушном командовании Юг.

По информации защитников украинского неба, 23 марта 2023 года, около 21:30, силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования «Юг» сбиты обе управляемые авиационные ракеты Х-59 класса «воздух-поверхность», которые были выпущенные российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря по Одесщине.

Отметим, что российская тактическая авиация запускает ракеты над морем с безопасного для себя расстояния, такого, на которое не достают средства украинской ПВО.

Местные телеграм-каналы сообщили, что после отбоя воздушной тревоги, на улицы вышло много одесситов, которые скандировали: «Слава ПВО!»

23 марта сбиты 2 ракеты

По информации воздушного командования «Юг», 23 марта сбиты обе управляемые авиационные ракеты, запущенные по Одессе.

Напомним, что вечером 21 марта 2023 года по такой же схеме по Одессе были запущены три ракеты. Две сбили наши зенитчики, а одна попала в здание Свято-Иверского мужского монастыря УПЦ МП.

“Одесская Жизнь” подробно рассказывала о последствиях этого прилета. Перейдя по выделенной ссылке вы можете посмотреть фото и видео на которых виден ущерб, причиненный монастырю обстрелом.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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