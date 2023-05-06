Война в Украине, 437 день: как дела на фронте и что творят оккупанты

Сегодня, в субботу, 6 мая 2023 года, начались четыреста тридцать седьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. О ситуации на всех направлениях фронта и потери врага на утро этого дня докладывает Генштаб Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных, 49 авиационных ударов и совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – отражены около 50 атак оккупантов. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши защитники держат оборону.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиаудары по Ивановке, Леоновке, Бучкам Черниговской области и Зноб-Трубчевской на Сумщине. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Старая Гута, Барановка, Толстодубово, Бачевск, Ходыно, Волфино Сумской области, а также Красная Заря, Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Гоптовка, Глубокое, Лукьяница, Нескучное, Старица на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Бологовка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Лиман Первый, Песчаное и Стельмаховка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не проводил. Артобстрелам подверглись Макеевка Луганской области и Невское, Ямполевка, Белогоровка, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Безуспешно оккупанты атаковали в направлении Григорьевки, Ивановского и Нью-Йорка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Краматорск, Славянск, Александро-Шультино, Южное, Торецкое, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Авдеевки, успеха не добился. Обстрелял Орловку, Ласточкино, Авдеевку, Тоненькое, Карловку, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили атаки в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись также Курахово, Георгиевка, Победа, Елизаветовка, Екатериновка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Шахтерское, Пречистовку и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелял более 40 населенных пунктов. Среди них – Бурлацкое, Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское и Степногорск Запорожской области; Никополь – Днепропетровской; Золотая Балка, Дудчаны, Веселое, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Украинских граждан, отказавшихся от получения российского паспорта, оккупанты в городе Старобельске принудительно выселяют из собственных домов. Обычно в квартиру приходят не более двух раз. На третий раз людей и их вещи насильно выбрасывают на улицу. Оккупантов не останавливает даже тот факт, что в доме могут проживать несовершеннолетние дети. После выселения такие граждане попадают в фильтрационные пункты, а их жилье отдают военнослужащим российской оккупационной армии под заселение.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также сбиты 5 вражеских беспилотников (БПлА) типа Shahed-136/131, 2 БПлА типа Zala, 1 Орлан-10, 1 Куб и 1 БПлА типа Ланцет.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 1 средство противовоздушной обороны и еще 5 важных целей противника.

Больше информации о потерях врага от начала боевых действий до сегодняшнего дня – в представленной инфографике: