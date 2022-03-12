Война в Украине, 17-е сутки: как дела на фронтах?

Сегодня, в субботу, 12 марта 2022 года, пошли 17-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, силы обороны страны дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям.

Так, в Полесском, Северском и Южнобужском районах военных действий противник понес большие потери в живой силе и технике, остановлен и пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах.

На Донецком направлении во время попыток продвинуться вперед оккупанты получили достойный отпор от украинских защитников и были остановлены на отдельных направлениях, на остальном враг существенно снизил темпы продвижения.

С начала боевых действий 31 действовавшая на территории Украины батальонно-тактическая группа противника потеряла боеспособность.

По результатам боевых действий большинство подразделений вооруженных сил РФ, имевших непосредственный огневой контакт с подразделениями ВСУ, деморализовано, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами. В последние три дня наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении государственной границы.

Враг испытывает большую проблему по комплектованию резерва.

Вооруженные силы Украины в согласованном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск.

Напомним, вечером 11 марта в Одесской областной военной администрации успокоили одесситов, заявив, что Вооруженные силы Украины полностью контролируют ситуацию в регионе, и угрозы вторжения со стороны Николаева или Приднестровья нет.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ