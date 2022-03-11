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Ситуация в Одессе и области полностью контролируется ВСУ: угрозы окружения города нет

Ситуация в Одессе и области полностью контролируется ВСУ: угрозы окружения города нет

В Одесской областной военной администрации успокоили одесситов – Вооруженные силы Украины полностью контролируют ситуацию в регионе. Сейчас нет угрозы вторжения со стороны Николаева или Приднестровья.

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В Одесской областной военной администрации успокоили одесситов – Вооруженные силы Украины полностью контролируют ситуацию в регионе. Сейчас нет угрозы вторжения со стороны Николаева или Приднестровья.

Сегодня, 11 марта 2022 года, мэр Одессы Геннадий Труханов во время брифинга рассказал о плана российской федерации отрезать Одессу от остальной Украины. Это может произойти, если наступающая со стороны Херсона вражеская группировка соединится с войсками РФ, находящимися на территории непризнанного Приднестровья.

Своими высказываниями мэр напугал многих Одесситов. У некоторых вызвал панику. Тем не менее, планы врага и их реализация – это две большие разницы. Об этом и рассказал вечером 11 марта спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, решать военные задачи, и высказываться об обстановке на театре боевых действия лучше предоставить военным. Они лучше разбираются в сложившийся ситуации.

В ВСУ прекрасно осознают угрозы: и возможность прорыва с Юга, и опасность Приднестровской группировки, и возможность высадки морского десанта противника. Тем не менее сейчас ситуация по всем этим направлениям полностью контролируется ВСУ.

Также Сергей Братчук пояснил причины сегодняшней воздушной тревоги в Одесской области. По его словам, армия российских агрессоров пыталась проводить воздушную разведку.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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