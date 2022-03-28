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Война в Одессе, день 33: без обстрелов, без билбордов, без пляжей

Война в Одессе, день 33: без обстрелов, без билбордов, без пляжей

28 марта прошло в Одессе спокойно. Обстрелов со стороны российских агрессоров не было.

Об этом рассказал глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко, подводя итоги дня.

Руководитель ОВА также сообщил, что принято решение демонтировать в городе все большие рекламные щиты (билборды), за исключением тех, на которых размещены призывы к оккупантам у указано направления следования российскому кораблю.

Металл с демонтированных билбордов пустят на оборонительные сооружения Одессы.

Также Максим Марченко еще раз напомнил одесситам об опасности прогулок. Купания и нахождения на морских пляжах в военное время. Их патрулируют военные, полиция и спецслужбы, часть побережья заминировано.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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