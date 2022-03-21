Война у Украине, день 26-й: противник стал реже использовать самолеты и чаще – беспилотники

Сегодня, в понедельник, 21 марта 2022 года, начались 26-е сутки героического противостояния Украины российскому военному вторжению. И уже по традиции Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) информирует о ситуации по состоянию на 06:00 часов утра.

По официальным данным ВСУ, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели. Вооруженные Силы Украины и другие подразделения Сил обороны продолжают наносить удары по группировкам войск врага, который пытается удержать захваченные рубежи.

В то же время фиксируется снижение интенсивности применения противником пилотируемой авиации. А для оценки эффективности результатов нанесенных ракетно-бомбовых ударов противник использовал оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты.

За прошедшие сутки подразделения Воздушных сил ВСУ поразили 7 воздушных целей врага (1 самолет, 4 БПЛА и 2 крылатые ракеты). Кроме того, бомбардировочная и штурмовая авиация наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника.

В то же время российские оккупанты продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях. Захватчики вывозят в РФ бытовую и автомобильную технику, а также продукты питания.

Имеют место редкие случаи размещения российскими оккупантами личного состава, вооружения и техники на объектах гражданской инфраструктуры.

Помимо этого, оккупанты продолжают осуществлять меры принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор захватчику по всем направлениям. Также продолжается уничтожение колонн обеспечения противника.

Фото: 8News