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Война в Одессе: 20 марта обошлось без обстрелов, зато враг потерял беспилотники

Война в Одессе: 20 марта обошлось без обстрелов, зато враг потерял беспилотники

Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко подвел итоги обороны города и области 20 марта 2022 года.

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По словам главы Одесской ОВА, день прошел относительно спокойно. Обстрелов территории области со стороны российских агрессоров сегодня не было.

Но враг продолжает вести разведку с воздуха, использую беспилотные летательные аппараты. Его цель – обнаружение огневых позиций сил обороны и ПВО.

Впрочем, успешной миссию российских беспилотников сегодня не назовешь. Они были сбиты нашими зенитчиками. Именно стрельбу из зенитных установок могли слышать сегодня в первой половине дня одесситы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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