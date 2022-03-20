Война в Одессе: 20 марта обошлось без обстрелов, зато враг потерял беспилотники

Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко подвел итоги обороны города и области 20 марта 2022 года.

По словам главы Одесской ОВА, день прошел относительно спокойно. Обстрелов территории области со стороны российских агрессоров сегодня не было.

Но враг продолжает вести разведку с воздуха, использую беспилотные летательные аппараты. Его цель – обнаружение огневых позиций сил обороны и ПВО.

Впрочем, успешной миссию российских беспилотников сегодня не назовешь. Они были сбиты нашими зенитчиками. Именно стрельбу из зенитных установок могли слышать сегодня в первой половине дня одесситы.