Война, день 735-й: в разведке рассказали о самой дорогой спецоперации россиян

ПВО ночью ликвидировала 10 из 10 «шахедов»

В ночь на 28 февраля противник атаковал Украину зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной Донетчины и 10-ю ударными БПЛА типа «Shahed».

Силами противовоздушной обороны ночью уничтожены десять из десяти ударных беспилотников, которые атаковали Украину, сообщили Воздушные силы ВСУ.

На фронте за прошедшие сутки произошло 102 боевых столкновения. В общем враг нанес 8 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Авиация сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава противника. Также подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и 4 разведывательных БпЛА.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских средствах, 1 средству противовоздушной обороны и 2 радиолокационным станциям противника.

Россия готовит операцию «Майдан-3»

Весной рф может осуществить попытку организации массовых протестов в Украине, чтобы через дестабилизацию ситуации внутри страны нанести военное поражение на востоке. Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.

«Через два года после развязывания Россией полномасштабной захватнической войны Украина оказалась перед объективной угрозой существования как государства, как нации, как сообщества свободных и равноправных людей», — говорится в сообщении.

По данным разведки, россия пытается реализовать в Украине спецоперацию «Майдан-3», кульминация которой запланирована на март — май 2024 года. Общий бюджет операции составил астрономические 1,5 млрд долларов. Это — самая дорогая «акция» российских спецслужб в истории.

«В течение ближайших недель враг бросит максимум усилий на распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов — как внутри Украины, так и в других точках мира, где есть действенная поддержка Украины», — предупредили в ГУР.

Действия противника будут направлены на:

срыв мобилизации в Украине,

распространение дезинформации о неспособности Украины одержать победу,

создание и распространение фейков об «усталости от Украины» в мире.

В связи с этим враг может осуществить попытку организации массовых протестов.

Россияне также планируют уменьшить поддержку нашей страны со стороны проукраинской коалиции в мире.

«По замыслу врага, на первую половину июня ситуацию в нашем государстве удастся расшатать, и тогда, воспользовавшись ситуацией, Украине будет нанесено военное поражение на востоке — в этом и есть ключевая идея их операции», — предупредили в ГУР.

Потери врага на утро 28 февраля

ВСУ за сутки ликвидировали: