Війна, день 735-й: у розвідці розповіли про найдорожчу спецоперацію росіян

ППО вночі ліквідувала 10 із 10 “шахедів”

У ніч на 28 лютого противник атакував Україну зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та 10-ма ударними БПЛА типу “Shahed”.

Силами протиповітряної оборони вночі знищено десять із десяти ударних безпілотників, які атакували Україну, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

На фронті минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних і 75 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Авіація сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника. Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та 4 розвідувальні БпЛА.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських засобах, 1 засобі протиповітряної оборони та 2 радіолокаційних станціях противника.

Росія готує операцію “Майдан-3”

Навесні рф може здійснити спробу організації масових протестів в Україні, щоб через дестабілізацію ситуації всередині країни завдати військової поразки на сході. Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.

“Через два роки після розв’язання Росією повномасштабної загарбницької війни Україна опинилася перед об’єктивною загрозою існування як держави, як нації, як спільноти вільних і рівноправних людей”, – йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, росія намагається реалізувати в Україні спецоперацію “Майдан-3”, кульмінацію якої заплановано на березень – травень 2024 року. Загальний бюджет операції склав астрономічні 1,5 млрд доларів. Це – найдорожча “акція” російських спецслужб в історії.

“Протягом найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на поширення деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів – як усередині України, так і в інших точках світу, де є дієва підтримка України”, – попередили в ГУР.

Дії противника будуть спрямовані на:

зрив мобілізації в Україні,

поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу,

створення та поширення фейків про “втому від України” у світі.

У зв’язку з цим ворог може здійснити спробу організації масових протестів.

Росіяни також планують зменшити підтримку нашої країни з боку проукраїнської коаліції у світі.

“За задумом ворога, на першу половину червня ситуацію в нашій державі вдасться розхитати, і тоді, скориставшись ситуацією, Україні буде завдано воєнної поразки на сході – у цьому і є ключова ідея їхньої операції”, – попередили в ГУР.

Втрати ворога на ранок 28 лютого

ЗСУ за добу ліквідували: