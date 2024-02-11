Война, день 718: расстрел украинских военнопленных и итоги ночной охоты за «шахедами»

Рашисты снова расстреляли украинских военнопленных

Украинские правоохранители начали расследование убийства российскими оккупантами безоружных военнопленных вблизи Клещеевки Бахмутского района, сообщает Офис генпрокурора.

Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины),

Накануне, 9 февраля, ряд телеграм-каналов опубликовали видео расстрела россиянами пленных украинских защитников во время захвата позиций у Клещеевки.

Как рассказали в Офисе генпрокурора, на видео с вражеского дрона зафиксировано, что, вероятно, командир одного из подразделений армии рф во время штурма окопов ВСУ отдает приказ не брать противника в плен.

Кроме того, во время наступления на позиции российские военные зверски расстреляли одного безоружного пленного, который выходил к ним с поднятыми руками, и бросили гранату в блиндаж, убив еще одного человека.

Напомним, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Минус 40 «шахедов» и из 45

По данным Воздушных Сил ВСУ, в ночь на 11 февраля 2024 года российские оккупанты нанесли удар 45 ударными беспилотниками (БпЛА) типа «Shahed-136/131», их выпустили из районов Балаклавы и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

К отражению воздушного нападения были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины, а также средства радиоэлектронной борьбы.

В итоге уничтожены 40 «шахедов» противника в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей.

При этом в Силах обороны Юга Украины уточнили, что ночная атака «шахедов» длилась более 5,5 часов. Враг снова атаковал прибрежную полосу инфраструктуры и агропромышленные объекты на юге страны. Из-за попадания в один из них в Николаеве вспыхнул пожар, взрывной волной были повреждены окрестные жилые дома, частный автотранспорт и газопровод. Ранен один человек.

Всего на юге Украины силы противовоздушной обороны сбили 26 БпЛА: 18 – в Николаевской, 4 – в Одесской и по одному в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях.

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений. Всего враг нанес 3 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 93 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения врага, 1 пункт управления, 2 средства артиллерии и одну радиолокационную станцию противника.

Потери врага на утро 11 февраля 2024

Общие боевые потери противника с начала войны и по сегодняшний день ориентировочно составили:

личного состава ‒ около 395200 (+930 за сутки) человек;

танков ‒ 6406 (+12) ед.;

боевых бронированных машин ‒ 11956 (+14) ед.;

артиллерийских систем – 9475 (+16) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 7257 (+22);

автомобильной техники и автоцистерн – 12592 (+13) ед.;

специальная техника ‒ 1513 (+1).

Данные уточняются.