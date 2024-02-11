Війна, день 718: розстріл українських військовополонених та підсумки нічного полювання за «шахедами»

Рашисти знову розстріляли українських військовополонених

Українські правоохоронці розпочали розслідування вбивства російськими окупантами беззбройних військовополонених поблизу Кліщеївки Бахмутського району, повідомляє Офіс генпрокурора.

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України),

Напередодні, 9 лютого, низка телеграм-каналів опублікувала відео розстрілу росіянами полонених українських захисників під час захоплення позицій Клещіївки.

Як розповіли в Офісі генпрокурора, на відео з ворожого дрона зафіксовано, що, ймовірно, командир одного з підрозділів армії рф під час штурму окопів ЗСУ наказує не брати противника в полон.

Крім того, під час наступу на позиції російські військові по-звірячому розстріляли одного беззбройного полоненого, який виходив до них з піднятими руками, і кинули гранату в бліндаж, вбивши ще одну людину.

Нагадаємо, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Мінус 40 «шахедів» та з 45

За даними Повітряних Сил ЗСУ, у ніч проти 11 лютого 2024 року російські окупанти завдали удару 45 ударними безпілотниками (БпЛА) типу «Shahed-136/131», їх випустили з районів Балаклави та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

До відбиття повітряного нападу було залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, а також засоби радіоелектронної боротьби.

У результаті знищено 40 «шахедів» супротивника в межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

При цьому у Силах оборони Півдня України уточнили, що нічна атака «шахедів» тривала понад 5,5 години. Ворог знову атакував прибережну смугу інфраструктури та агропромислові об’єкти на півдні країни. Через попадання в один із них у Миколаєві спалахнула пожежа, вибуховою хвилею було пошкоджено навколишні житлові будинки, приватний автотранспорт та газопровід. Поранено одну людину.

Загалом на півдні України сили протиповітряної оборони збили 26 БпЛА: 18 – у Миколаївській, 4 – на Одещині та по одному у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Вінницькій областях.

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 98 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Підрозділи ракетних військ вразили 3 райони зосередження ворога, 1 пункт управління, 2 засоби артилерії та одну станцію радіолокації противника.

Втрати ворога на ранок 11 лютого 2024 року

Загальні бойові втрати противника з початку війни і до сьогодні орієнтовно склали:

особового складу – близько 395200 (+930 за добу) осіб;

танків ‒ 6406 (+12) од.;

бойових броньованих машин ‒ 11956 (+14) од.;

артилерійських систем – 9475 (+16) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7257 (+22);

автомобільної техніки та автоцистерн – 12592 (+13) од.;

спеціальна техніка ‒ 1513 (+1).

Дані уточнюються.