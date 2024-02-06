Война, день 713-й: оккупанты убили двухмесячного ребенка, ВСУ продвинулись под Авдеевкой

Война, день 712-й: военные сообщают об уличных боях в Авдеевке В понедельник, 5 февраля, начались семьсот двенадцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. На фронте сохраняется напряженная ситуация, основные атаки оккупантов сосредоточены на Авдеевском и Марьинском направлениях. ПОДРОБНЕЕ

На фронте погиб известный силач, установивший рекорд в Одессе Свою жизнь за независимость Украины отдал один из сильнейших людей Украины, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Билоконь. Ему навсегда осталось 32 года. ПОДРОБНЕЕ