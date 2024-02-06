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Война, день 713-й: оккупанты убили двухмесячного ребенка, ВСУ продвинулись под Авдеевкой

Война, день 713-й: оккупанты убили двухмесячного ребенка, ВСУ продвинулись под Авдеевкой

Начался 713-й день российской полномасштабной военной агрессии против Украины. В результате очередного террора россиян против гражданских погиб ребенок, есть раненные. Наиболее сложная ситуация остается на Авдеевском и Купянском направлении, где наши защитники отбили десятки вражеских атак.

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте произошло 126 боевых столкновений. В целом враг нанес 7 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Подразделениями ракетных войск Украины нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления и 3 складам боеприпасов противника.

Что происходит 6 февраля

  • В половине третьего ночи россияне атаковали ракетами С-300 Золочев Харьковской области. В результате двух ударов оккупантов разрушен трехэтажный отель. Из-под завалов трехэтажного отеля спасатели изъяли тело двухмесячного мальчика, который родился 4 декабря 2023 года, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Три женщины 21, 28 и 39 лет с взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализированы в больницу. В частности, мать погибшего ребенка.
  • Вооруженные силы Украины имеют новые успехи на фронте — продвинулись вперед в районе Авдеевки Донецкой области. Как сообщает американский Институт изучения войны (ISW), продвижение украинских сил произошло юго-западнее Авдеевки.
  • В Институте добавили, что возле этого населенного пункта и Авдеевки продолжают находиться подразделения 110-й и 1-й мотострелковых бригад так называемой «ДНР». По сведениям украинских и российских источников, позиционные бои шли, в частности, в районе Невельского и Первомайского (юго-западнее от Авдеевки), у Северного и Тоненького (западнее от города Авдеевка).

  • Над Белгородской областью ночью сбили семь беспилотников, заявили российские власти. Местные паблики пишут, что дроны атаковали город Губкин северо-западнее Белгорода. Об ущербе не сообщалось.

Потери врага

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.02.24 ориентировочно составили 390580 человек. За сутки ВСУ ликвидировали еще 1020 оккупантов.

Уничтоженная техника врага за сутки:

  • танки – 17,
  • боевые бронированные машины ‒ 35,
  • артиллерийские системы – 18,
  • средства ПВО ‒ 1,
  • автомобильная техника — 41,
  • специальная техника – 10.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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