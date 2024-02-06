Війна, день 713-й: окупанти вбили двомісячну дитину, ЗСУ просунулися під Авдіївкою

Нацгвардієць із Одеської області повертається додому «на щиті» До Болградської громади Одеської області надійшла сумна звістка: на війні загинув житель села Оксамитового Андрій Чобану. Він пішов на фронт добровольцем та воював у складі Національної гвардії. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ