Війна, день 713-й: окупанти вбили двомісячну дитину, ЗСУ просунулися під Авдіївкою

Розпочався 713-й день російської повномасштабної військової агресії проти України. Унаслідок чергового терору росіян проти цивільних загинула дитина, є поранені. Найскладніша ситуація залишається на Авдіївському та Куп’янському напрямку, де наші захисники відбили десятки ворожих атак.
За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу на фронті відбулося 126 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних і 35 авіаційних ударів, здійснив 90 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.
Підрозділами ракетних військ України завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління та 3 складах боєприпасів противника.
Що відбувається 6 лютого
- О пів на третю ночі росіяни атакували ракетами С-300 Золочів Харківської області. Унаслідок двох ударів окупантів зруйновано триповерховий готель. З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двомісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Трьох жінок 21, 28 і 39 років із вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізували до лікарні. Зокрема, мати загиблої дитини.
- Збройні сили України мають нові успіхи на фронті – просунулися вперед у районі Авдіївки Донецької області. Як повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), просування українських сил відбулося на південний захід від Авдіївки.
- В Інституті додали, що біля цього населеного пункту та Авдіївки продовжують перебувати підрозділи 110-ї та 1-ї мотострілецьких бригад так званої “ДНР”. За відомостями українських і російських джерел, позиційні бої точилися, зокрема, в районі Невельського і Первомайського (на південний захід від Авдіївки), біля Сєвєрного і Тоненького (на захід від міста Авдіївка).
- Над Бєлгородською областю вночі збили сім безпілотників, заявила російська влада. Місцеві пабліки пишуть, що дрони атакували місто Губкін на північний захід від Бєлгорода. Про збитки не повідомляли.
Втрати ворога
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.24 орієнтовно склали 390580 осіб. За добу ЗСУ ліквідували ще 1020 окупантів.
Знищена техніка ворога за добу:
- танки – 17,
- бойові броньовані машини – 35,
- артилерійські системи – 18,
- засоби ППО – 1,
- автомобільна техніка – 41,
- спеціальна техніка – 10.