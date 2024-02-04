Война, день 711: ВСУ отрезали флот оккупантов от запасов ракет в Севастополе

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте произошло 66 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 65 авиационных ударов, а также совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Ракетоносители врага отрезаны от Севастополя

Как сообщил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, ВСУ отрезали российские корабли-ракетоносители от логистической базы и запасов крылатых ракет морского базирования «Калибр» в оккупированном Севастополе.

«Фактически Черноморский флот в таком состоянии находится достаточно длительное время, когда кроме кораблей, являющихся платформой для крылатых ракет типа «Калибр», применить против Украины они ничего не могут. Но и с этим возникли проблемы. Их отрезали от Севастополя, где находится их основная логистическая база»,

– объяснил Плетенчук

Он также добавил, что в Новороссийске, куда после многочисленных ударов по Крыму «убежали» корабли черноморского флота рф, проблема с загрузкой ракет у оккупантов до сих пор не решена, ведь все «Калибры» остались в Севастополе.

«Вражеские корабли вынуждены быстро подплывать к берегам, быстро загружать одну ракету и быстро оттуда убираться. Их отрезали от Севастополя, где основная логистическая база в Черном море, где вся инфраструктура. А главное – «Калибры» остались в Севастополе»,

– рассказал Плетенчук.

Так был ли ликвидирован российский генерал?

В то же время в ВСУ не подтвердили ликвидацию генерала рф после удара по севастопольскому аэродрому «Бельбек» (ранее пропагандистские россми писали, что в результате удара по аэродрому в Крыму якобы был ликвидирован российский генерал александр татаренко).

По словам спикера ОК «Юг» Натальи Гуменюк, эту информацию оккупанты «вбросили» для продолжения давления в том числе и на своих представителей войска и население.

«Они сами пытаются даже в гибридном поле продолжать давление и на своих представителей войска, и на свое население, в том числе. Именно они вбрасывали информацию об уничтожении генерал-лейтенанта, но наши источники это не подтверждают»,

– сказала она.

По словам Гуменюк, также оккупанты после удара по аэродрому теперь ищут максимально безопасные для себя рубежи пуска.

Какие потери понес враг?

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Уничтожены одна управляемая авиационная ракета Х-59, 10 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» и 3 разведывательных БпЛА врага.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения противника.

Боевые потери противника по состоянию на утро 4 февраля 2024 ориентировочно составили:

личного состава ‒ + около 810 человек;

танков ‒ +2 ед.;

боевых бронированных машин ‒ +13 ед.;

артиллерийских систем – +31 ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня – +12;

крылатые ракеты ‒ +1;

автомобильной техники и автоцистерн – 41 ед.;

специальная техника ‒ +6 ед.

Данные уточняются.

Фото с ТГ-канала «Обозреватель», инфографика Генштаба ВСУ