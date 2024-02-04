Війна, день 711: ЗСУ відрізали флот окупантів від запасів ракет у Севастополі

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби на фронті сталося 66 бойових зіткнень. Всього ворог завдав 2 ракетних та 65 авіаційних ударів, а також здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ракетоносії ворога відрізані від Севастополя

Як повідомив представник ВМС України Дмитро Плетенчук, ЗСУ відрізали російські кораблі-ракетоносії від логістичної бази та запасів крилатих ракет морського базування «Калібр» в окупованому Севастополі.

«Фактично Чорноморський флот у такому стані перебуває досить тривалий час, коли крім кораблів, які є платформою для крилатих ракет типу «Калібр», застосувати проти України вони нічого не можуть. Але й із цим виникли проблеми. Їх відрізали від Севастополя, де знаходиться їхня основна логістична база»,

– пояснив Плетенчук

Він також додав, що в Новоросійську, куди після численних ударів по Криму «втекли» кораблі чорноморського флоту рф, проблему із завантаженням ракет в окупантів досі не вирішено, адже всі «Калібри» залишилися в Севастополі.

«Ворожні кораблі змушені швидко підпливати до берегів, швидко завантажувати одну ракету і швидко звідти забиратися. Їх відрізали від Севастополя, де основна логістична база у Чорному морі, де вся інфраструктура. А головне – «Калібри» залишились у Севастополі»,

– розповів Плетенчук.

Чи було ліквідовано російського генерала?

У той же час у ЗСУ не підтвердили ліквідацію генерала росії після удару по севастопольському аеродрому «Бельбек» (раніше пропагандистські росми писали, що в результаті удару по аеродрому в Криму нібито було ліквідовано російського генерала Олександра Татаренка).

За словами спікера ОК «Південь» Наталії Гуменюк, цю інформацію окупанти «вкинули» для продовження тиску, зокрема, і на своїх представників війська та населення.

«Вони самі намагаються навіть у гібридному полі продовжувати тиск і на своїх представників війська, і на своє населення, зокрема. Саме вони вкидали інформацію про знищення генерал-лейтенанта, але наші джерела це не підтверджують»

– сказала вона.

За словами Гуменюк, також окупанти після удару по летовищу тепер шукають максимально безпечні для себе рубежі пуску.

Які втрати зазнав ворог?

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59, 10 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» та 3 розвідувальні БпЛА ворога.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження противника.

Бойові втрати противника станом на ранок 4 лютого 2024 року орієнтовно склали:

особового складу – близько 810 осіб;

танків – +2 од.;

бойових броньованих машин – +13 од.;

артилерійських систем – +31 од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – +12;

крилаті ракети ‒ +1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 41 од.;

спеціальна техніка ‒ +6 од.

Дані уточнюються.

Фото з ТГ-каналу «Обозреватель», інфографіка Генштабу ЗСУ