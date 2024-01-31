Война, день 707-й: ночью враг снова атаковал южные регионы дронами

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ сообщается, что за сутки враг нанес 9 ракетных и 99 авиационных ударов, совершил 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые частные и многоквартирные дома, школа и другая гражданская инфраструктура.

В ночь на 31 января 2024 года противник атаковал 20-ю ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» с направлений: Приморско-Ахтарск, Курск — рф., Чауда и тремя баллистическими ракетами «Искандер-М» из Крыма и Воронежской обл. Об этом сообщили в воздушных силах Украины.

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 14 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей.

Как сообщили в Силах обороны Юга, в Черном море 6 кораблей вражеского недофлота, среди которых 1 подводный ракетоноситель, снаряженный 4 крылатыми ракетами типа «Калибр». В Азовском море на боевом дежурстве 1 вражеский корабль.

Ситуация на фронте 31 января

На Купянском направлении отражено 5 атак врага у Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 7 атак оккупантов в районах Тернов и Ямполовки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 6 атак противника вблизи Богдановки и Клещеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 26 атак в районе Авдеевки и еще 11 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 16 атак.

На Шахтерском и Запорожском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 15 безуспешных штурмовых действий.

Как сообщает Институт изучения войны, российские оккупанты недавно продвинулись на юго-запад от Бахмута. Позиционные бои продолжались вблизи Богдановки, Ивановского и Клещиевки.

В то же время ВСУ смогли восстановить утраченные позиции к северо-западу от Горловки.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 2 складам боеприпасов, 9 артиллерийским средствам и 1 радиолокационной станции противника.

Украинские войска в течение суток ликвидировали на фронте еще 1090 российских оккупантов и уничтожили 51 артсистему врага и 32 бронемашины.