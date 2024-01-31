Війна, день 707-й: вночі ворог знову атакував південні регіони дронами

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомляють, що ворог завдав 9 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура.

У ніч на 31 січня 2024 року противник атакував 20-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” із напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф., Чауда та трьома балістичними ракетами “Іскандер-М” із Криму та Воронезької обл. Про це повідомили в повітряних силах України.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 14 ворожих БпЛА в межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

Як повідомили в Силах оборони Півдня, у Чорному морі 6 кораблів ворожого недофлоту, серед яких 1 підводний ракетоносій, споряджений 4 крилатими ракетами типу “Калібр”. В Азовському морі на бойовому чергуванні 1 ворожий корабель.

Ситуація на фронті 31 січня

На Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 7 атак окупантів в районах Тернів та Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника поблизу Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 26 атак в районі Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 15 безуспішних штурмових дій.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, російські окупанти нещодавно просунулися на південний захід від Бахмута. Позиційні бої тривали поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки.

Водночас ЗСУ змогли відновити втрачені позиції на північний захід від Горлівки.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження озброєння і військової техніки, 2 складах боєприпасів, 9 артилерійських засобах та 1 радіолокаційній станції противника.

Українські війська протягом доби ліквідували на фронті ще 1090 російських окупантів і знищили 51 артсистему ворога та 32 бронемашини.