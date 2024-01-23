Война, день 699-й: воины группы войск «Одесса» расширяют плацдарм в Крынках

Сводка Генштаба на утро 23 января

Военные сообщают, что российская федерация продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. Всего враг нанес 3 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктов. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены мирные граждане. Разрушения и повреждения получили жилые частные дома, другая гражданская инфраструктура.

Утром российские оккупанты нанесли ракетный удар 4 зенитными управляемыми ракетами С300/400 по гражданской инфраструктуре городов Харьков и Балаклея Харьковской области.

Авиационным ударам подверглись: Гранов, Григоровка, Песчаное Харьковской области; Новоегоровка, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Раздолевка, Богдановка, Хромово, Клещиевка, Белая Гора, Майорское, Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Новомихайловка, Старомайорское, Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Качкаровка, Красный Маяк, Змиевка, Берислав Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ “Север” на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ “Хортица” на Купянском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили атаку захватчиков возле Тернов Донецкой области и еще 5 атак вблизи Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отбито 7 атак противника неподалеку от Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ “Таврия” на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, силы обороны за прошедшие сутки отбили 10 атак противника в районах Степного, Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага неподалеку от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбита 21 атака.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм позиций украинских войск.

В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери россии в Украине на утро 23 января 2024

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 1 артиллерийскому средству и 1 радиолокационной станции противника.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 23 января 24 года ориентировочно составили:

личного состава — около 377820 (+960) человек

танков ‒ 6214 (+22) ед,

боевых бронированных машин ‒ 11548 (+59) ед,

артиллерийских систем – 8947 (+51) ед,

РСЗО – 970 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 657 (+0) ед,

самолетов – 331 (+0) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6961 (+0),

крылатые ракеты ‒ 1820 (+1),

корабли /катера ‒ 23 (+0) ед,

подводные лодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 11956 (+65) ед,

специальная техника ‒ 1409 (+12)