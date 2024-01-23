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Війна, день 699-й: воїни угрупування військ “Одеса” розширюють плацдарм в Кринках

Війна, день 699-й: воїни угрупування військ “Одеса” розширюють плацдарм в Кринках

“Одеське Життя” публікує оперативну інформацію від Генерального штабу ЗСУ про ситуацію на фронті станом на 06.00 23 січня 2024 року.

Зведення Генштабу на ранок 23 січня

Військові повідомляють, що російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави. 

Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні будинки, інша цивільна інфраструктура.

Зранку російські окупанти завдали ракетного удару 4 зенітними керованими ракетами С300/400 по цивільній інфраструктурі міст Харків та Балаклія Харківської області. 

Авіаційних ударів зазнали: Гранів, Григорівка, Піщане Харківської області; Новоєгорівка, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Роздолівка, Богданівка, Хромове, Кліщіївка, Біла Гора, Майорське, Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Новомихайлівка, Старомайорське, Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Качкарівка, Червоний Маяк, Зміївка, Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

  • В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. 
  • На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку загарбників біля Тернів Донецької області та ще 5 атак поблизу Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області.
  • На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника неподалік Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. 
  • В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили 10 атак противника в районах Степового, Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку українські оборонці продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 21 атаку. 
  • На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. 
  • На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області. 
  • В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 1 безуспішний штурм позицій українських військ.

Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. 

Втрати росії в Україні на ранок 23 січня 2024 року

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 1 артилерійському засобу та 1 радіолокаційній станції противника.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 січня 24 року орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 377820 (+960) осіб
  • танків ‒ 6214 (+22) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11548 (+59) од,
  • артилерійських систем – 8947 (+51) од,
  • РСЗВ – 970 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 657 (+0) од,
  • літаків – 331 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 1820 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11956 (+65) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1409 (+12)
Таблиця втрат росії в Украні на 23 січня 2024 року

Втрати росії в Україні на 23 січня 2024 року.

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