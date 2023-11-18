Война, день 633: подробности ночной атаки и потери врага

Итоги ночной атаки «шахедами»

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив ударные беспилотники (БпЛА) типа «Shahed-136/131». Силами противовоздушной обороны уничтожены 9 ударных БпЛА.

Кроме того, сегодня ночью враг нанес очередной удар по нашей стране. По информации Воздушных сил, в ночь на 18 ноября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину по северному и юго-восточному направлениям (с территории Курской области и Приморско-Ахтарска рф) ударными БпЛА типа «Shahed».

Всего зафиксированы пуски 38 ударных беспилотников «Shahed-136/131».

«Шахеды» атаковали в несколько волн группами, в разных регионах Украины, в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожены 29 ударных БпЛА «Shahed-136/131».

О ситуации на направлениях фронта на утро 18 ноября 2023 года

За прошедшие сутки произошло 67 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 37 авиационных ударов, совершил 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Под авиационные удары попали: Купянск Харьковской области; Победа, Новомихайловка, Водяное, Урожайное Донецкой области; Новоданиловка Запорожской области; Тягинка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, а также увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где наши воины отразили 4 атаки.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия севернее Серебрянки Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 11 атак оккупантов в районах Васюкивки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят захватчикам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия оккупантов возле Керамика, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и южнее Тоненького Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 23 атаки.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отразили 21 атаку.

На Шахтерском направлении враг вел штурмовые действия южнее Водяного Донецкой области, успеха не имел.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия неподалеку от Работино и западнее Вербового Запорожской области, где нашими защитниками отбиты 3 атаки.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Подразделения морской пехоты вместе с другими составляющими Сил обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра, где за прошедшие сутки отразили 12 атак врага. Наши защитники закрепляются на занятых рубежах и наносят огневое поражение оккупантам.

Какие потери понес враг

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 артиллерийских средств, средство противовоздушной обороны, пункт управления и боеприпасов противника.

Общие боевые потери противника на сегодняшний день ориентировочно составили:

личного состава – около 317380 (+620 за прошедшие сутки) особ;

танков ‒ 5422 (+7) ед.;

боевых бронированных машин ‒ 10141 (+9) ед.;

артиллерийских систем – 7726 (+14) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 10091 (+14) ед.

специальная техника ‒ 1090 (+4) ед.