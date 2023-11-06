Война, день 621: Силы обороны отразили атаки россиян на нескольких направлениях

Всего враг нанес 6 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Также, российская федерация в очередной раз атаковала Украину, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистическую ракету «Искандер-М», противокорабельную ракету Оникс, 2 управляемые ракеты Х-31 и 22 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Удары были нанесены по припортовой инфраструктуре Одесской области и объектам гражданской инфраструктуры Херсона.

Противовоздушная оборона уничтожила две ракеты Х-59 и 15 ударных БпЛА. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажное здание, портовая инфраструктура, автомобильный транспорт и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Синьковка, Ивановка Харьковской области; Надежда, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Клещиевка, Ласточкино, Новокалиново, Спорное, Веселое, Александрополь, Авдеевка, Очеретино, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Роботино Запорожской области; Республиканец, Львов, Тягинка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 90 населённых пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области, где наши защитники отразили около 10 атак противника.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки, где наши защитники отразили 5 атак противника. Также противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Богдановки, Хромового и Южного Донецкой области, где украинские воины отразили еще 5 атак противника. В свою очередь, Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, наносят врагу значительные потери. Так, Силы обороны отразили около 10 атак захватчиков в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак врага.

На Шахтерском и Запорожском направлениях оккупанты вели штурмовые действия северо-западнее Вербового, Роботиного, севернее Нестерянки и Пятихаток Запорожской области. Удачи не имели.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 4 разведывательных БПЛА врага.

Подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийских средства и 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Потери врага

Силы обороны в сутки ликвидировали 880 окупантов, 4 танка, 5 бронемашин, 14 артсистем, 20 беспилотников, две крылатые ракеты, а также 14 единиц авто и спецтехники, сообщает Генштабе.