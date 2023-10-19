Война, день 603: Силы обороны за сутки ликвидировали вражеский самолет и 630 оккупантов

За прошедшие сутки кремлевские террористические войска нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам в Харькове, Запорожье, Павлограде, Обуховке Днепропетровской области и Николаевском районе. Кроме этого, российские оккупанты в ночь на 19 октября атаковали Украину 6 ударными БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 3 дрона-камикадзе. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки произошло около 80 боевых столкновений. Всего враг нанес 15 ракетных и 79 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили жилой пятиэтажный дом, 2 церкви, дом культуры, спортивный комплекс, более 20 частных домов и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Песчаное Харьковской области; Невское, Новолюбовка, Белогоровка Луганской области; Спорное, Каменка, Клещиевка, Курдюмовка, Дилиевка, Нью-Йорк, Авдеевка, Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Новоберислав, Казацкое, Ольговка, Приднепровское, Песчановка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области, а также более 10 атак противника возле Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 5 атак врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток при поддержке авиации оцепить Авдеевку. Наши воины отразили 3 атаки врага. Также безуспешны были наступательные действия противника в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 17 атак врага в районе Марьинки и еще 4 – в районе Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районе Новомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники сдерживают оккупантов в районах Новодаровки и восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Силы обороны Украины ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех юго-западнее Вербового Запорожской области, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Потери врага

Силы обороны за сутки ликвидировали 630 оккупантов, 11 танков, 17 бронемашин, 39 артиллерийских систем, 4 РСЗО, одно средство ПВО, один самолет Су-25, один вертолет, 17 беспилотников, 37 единиц спец- и автотехники, сообщают в своде Генштаба ВСУ.

Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс «Тор», радиолокационную станцию «Зоопарк-1М» и 11 артиллерийских средств противника.