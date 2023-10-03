Война, день 587: украинские защитники отразили атаки россиян на 5 направлениях

Начались пятьсот восемьдесят седьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

По информации Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. Всего враг нанес 8 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Также, российская федерация атаковала Украину 7 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления. Нашей противовоздушной обороной уничтожены 4 вражеских «шахеда». В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Степь Сумской области; Купянск, Ивановка и Чернещина Харьковской области; Заречное, Спорное, Лиман, Клещиевка, Александро-Шультино, Марьинка, Новомихайловка, Парасковеевка, Урожайное, Старомайорское, Новодаровка Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

На Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел. Кроме того, наши защитники успешно отбили атаки врага в районе восточнее Степного Донецкой области. Враг совершил 10 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины успешно отразили атаки противника вблизи Старомайорского и Ровно Донецкой области.

На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают составы обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 — по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 2 станции РЭС и 4 артиллерийских средства противника.

Потери врага

По состоянию на утро 3 октября потери российских войск и их наемников в Украине составляют около 279 440. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали по меньшей мере 360 российских оккупантов.

Другие потери оккупантов с 24 февраля 2022 года: