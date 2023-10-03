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Війна, день 587: українські захисники відбили атаки росіян на 5 напрямках

Війна, день 587: українські захисники відбили атаки росіян на 5 напрямках

Розпочалася п’ятсот вісімдесят сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Також, російська федерація атакувала Україну 7 ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку. Нашою протиповітряною обороною знищено 4 ворожих “шахеди”. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Степок Сумської області; Куп’янськ, Іванівка та Чернещина Харківської області; Зарічне, Спірне, Лиман, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Мар’їнка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Урожайне, Старомайорське, Новодарівка Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Крім того, наші захисники успішно відбили атаки ворога в районі східніше Степового Донецької області. Ворог здійснив 10 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни успішно відбили атаки противника поблизу Старомайорського та Рівнополя Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення західніше Вербового та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 – по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 станції РЕБ та 4 артилерійських засоби противника.

Втрати ворога

Станом на ранок 3 жовтня втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становлять близько 279 440. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 360 російських окупантів.

Інші втрати окупантів з 24 лютого 2022 року:

потери врага

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