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Война, день 586: оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе

Война, день 586: оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе

Начались пятьсот восемьдесят шестые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

По информации генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений. Всего враг нанес 10 ракетных и 89 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Также, российская федерация в ночь на 1 октября нанесла очередной удар по Украине, применив около 30 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 с южного, юго-восточного и северного направлений. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 16 вражеских «шахедов». В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, сегодня ночью российские оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа «Shahed-136/131». Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Авиационные удары получили Ивановка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Новое, Терны, Спорное, Выемка, Веселое, Клещиевка, Андреевка, Константиновка, Авдеевка, Новомихайловка, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области; Берислав, Козоцкое, Ольговка и Высокое Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел. Кроме того, наши защитники успешно отразили атаки врага в районах Керамика, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Враг совершил 11 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении захватчики безуспешно атаковали в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районах Новодаровки и Вербового Запорожской области, успеха не имел.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают составы обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили зенитно-ракетный комплекс, пункт управления, состав боеприпасов и 16 артиллерийских средств противника.

Потери врага

За прошедшие сутки наши защитники превратили на металлолом десятки единиц техники и ликвидировали 510 оккупантов.

Среди других российских потерь:

  • танков – 4717 (+15 единиц в сутки)
  • боевых бронированных машин – 9000 (+9)
  • артиллерийских систем – 6525 (+48)
  • РСЗО – 801 (+3)
  • средств ПВО – 540 (+3)
  • самолетов – 316
  • вертолетов – 316
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5061 (+18)
  • крылатых ракет – 1529
  • кораблей/катеров – 20
  • подводных лодок – 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8909 (+26)\специальной техники – 938 (+5)

потери врага

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