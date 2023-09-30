Ночью рашисты атаковали Украину дронами и ракетами – каковы последствия

В ночь на субботу, 30 сентября 2023 года, российские агрессоры совершили очередную дроновую атаку по территории Украины. В ряде областей страны звучала воздушная тревога. Есть информация о прилетах.

Как сообщает глава Общественного совета при Одесской ОВА, спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук, беспилотники (БпЛА) типа «Shahed-131/136» были запущены с мыса Чауда в аннексированном Крыму преимущественно по южным регионам. Всего зафиксировано около 40 ударных БпЛА.

30 ударных дронов были уничтожены в зоне Оперативного командования «Юг» силами противовоздушной обороны:

20 – в Винницкой области;

6 – в Одесской области;

4 – в Николаевской области.

Сообщается о попадании в объект инфраструктуры Калиновской громады Херсонской области, где вспыхнул мощный пожар.

Информации о пострадавших не поступало.

Кроме того, сегодня ночью рашисты нанесли два ракетных удара по городу Краматорску Донецкой области. В результате пострадали автостоянка с 20 авто и общежитие. Один человек ранен.

А в Херсоне оккупанты попали по учебному заведению в центре города.

Ликвидация последствий обстрелов продолжается.

А сегодня утром сохраняется ракетная опасность, в частности для жителей Одессы и Одесской области. Около 9 часов утра снова прозвучал сигнал воздушной тревоги, но спустя несколько минут был дан отбой.

Тем не менее, игнорировать сигналы тревоги военные не советуют: по данным Военно-морских сил ВСУ, сейчас в Черном море на боевом дежурстве находится 13 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет «Калибр», общий залп может составлять до 14 ракет.