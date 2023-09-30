Новости Одессы и Одесской области

Ночью рашисты атаковали Украину дронами и ракетами – каковы последствия

Ночью рашисты атаковали Украину дронами и ракетами – каковы последствия

В ночь на субботу, 30 сентября 2023 года, российские агрессоры совершили очередную дроновую атаку по территории Украины. В ряде областей страны звучала воздушная тревога. Есть информация о прилетах.

Как сообщает глава Общественного совета при Одесской ОВА, спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук, беспилотники (БпЛА) типа «Shahed-131/136» были запущены с мыса Чауда в аннексированном Крыму преимущественно по южным регионам. Всего зафиксировано около 40 ударных БпЛА.

30 ударных дронов были уничтожены в зоне Оперативного командования «Юг» силами противовоздушной обороны:

  • 20 – в Винницкой области;
  • 6 – в Одесской области;
  • 4 – в Николаевской области.

Сообщается о попадании в объект инфраструктуры Калиновской громады Херсонской области, где вспыхнул мощный пожар.

Информации о пострадавших не поступало.

Кроме того, сегодня ночью рашисты нанесли два ракетных удара по городу Краматорску Донецкой области. В результате пострадали автостоянка с 20 авто и общежитие. Один человек ранен.

А в Херсоне оккупанты попали по учебному заведению в центре города.

Ликвидация последствий обстрелов продолжается.

А сегодня утром сохраняется ракетная опасность, в частности для жителей Одессы и Одесской области. Около 9 часов утра снова прозвучал сигнал воздушной тревоги, но спустя несколько минут был дан отбой.

Тем не менее, игнорировать сигналы тревоги военные не советуют: по данным Военно-морских сил ВСУ, сейчас в Черном море на боевом дежурстве находится 13 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет «Калибр», общий залп может составлять до 14 ракет.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить