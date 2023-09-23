Война, день 577: минус 14 «шахедов» и прочие потери врага

Сьогодні, у суботу, 23 вересня 2023 року, розпочалася п’ятсот сімдесят сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Російські оккупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів.

О ситуации на утро этого дня информирует Генштаб ВСУ.

Так, за прошедшие сутки российская федерация атаковала Украину 6 ударными дронами-камикадзе типа «Shahed-136/131», из которых 2 уничтожены средствами противовоздушной обороны.

Кроме того, в результате ракетной атаки на город Кременчуг пострадали более 30 человек, среди которых трое детей. Также из-за циничного ракетного удара пострадали и мирные жители Юрковки Запорожской области. Разрушены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Сегодня ночью оккупанты снова атаковали Украину 15 ракетами и БпЛА «Shahed-136/131» с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – рф). Удары были направлены на Запорожье и Днепропетровскую область.

Силами противовоздушной обороны уничтожено 14 ударных дронов.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на Востоке и Юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 49 авиационных ударов, совершив 24 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам государства.

Под авиаудары врага попали: Бологовка Харьковской области; Надежда, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области; Богдановка, Клещеевка, Северное, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Водяное, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Работино Запорожской области; Казацкое, Николаевка, Отрадокаменка, Тягинка, Антоновка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказалось более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений в течение государственной границы в Белгородской области.

Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах Миньковки, Орехово-Васильевки и Григорьевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но безуспешно. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, закрепляются на достигнутых рубежах, а враг несет потери в живой силе и военной технике.

В зоне ответственности СУГВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские воины успешно отразили атаки противника в районах Авдеевки и Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки и Красногоровки Донецкой области, где за прошедшие дни предпринял 12 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Запорожском направлении атаки врага в районах Роботино и Вербового Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике. Наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам урон.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага по всей линии фронта и заставляют отходить от занимаемых позиций.

В зоне ответственности СУГВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны продолжают контрбатарейную борьбу, уничтожают составы обеспечения и успешно поражают противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны навела удар по штабу командования черноморского флота россии во временно оккупированном Севастополе, 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражены 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 артиллерийских средства противника.

Больше подробностей о потерях врага – в представленной инфографике: