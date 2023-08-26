Война, день 549: 2 сбитых «Калибра» и наступление на Мелитопольском направлении

Сегодня, в субботу, 26 августа 2023 года, начались пятьсот сорок девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате успешной боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожены 2 крылатые ракеты «Калибр» и 4 ударных БпЛА «Shahed-136/131». В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло более 40 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Удов Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, Лисковщина, Богданово Черниговской области; Середина-Буда, Кучеровка, Ходыно, Степное, Миропольское Сумской области и Зибино, Охримовка, Варваровка, Грачевка, Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиаудары в районах Кисловки и Песчаного Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Гряниковка, Синьковка, Купянск, Орлянское Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Шейковки, Чернещины, Красного Става Харьковской области, Твердохлебового, Макеевки Луганской области и Спорного, Веселого, Ямполя Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 30 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Свято-Покровское, Звановка, Выемка, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Васильевки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Курдюмовка, Белая Гора, Дилиевка, Александро-Шультино, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области. Под артобстрелы попали населенные пункты Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногорвка, Марьинка, Курахово, Новомихайловка, Константиновка, Остро Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Угледара Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Угледара, Времевки, Благодатного, Старомайорского, Урожайного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Новоукраинка, Урожайное, Ровнополь, Благодатное, Привольное, Бурлацкое Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Роботино и Новоданиловки Запорожской области.

От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Лукьяновское, Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали Крещеновка, Ольговка, Никольское, Херсон, Днепровское, Кизомис Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Российские оккупанты цинично продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права и размещать в гражданских зданиях своих военнослужащих, используя гражданское население как живой щит. Так, в населенном пункте Осипенко Запорожской области 23 августа отмечено прибытие 1500 военнослужащих российских оккупационных войск бурятской национальности, незаконно расквартированных в гражданских домах с местными жителями и на территории местной больницы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и еще один по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один зенитно-ракетный комплекс и три артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Больше подробностей – в представленной инфографике: