Война, день 472: 20 сбитых дронов и почти 900 ликвидированных рашистов

Начались четыреста семьдесят вторые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. О ситуации на утро субботы, 10 июня 2023, сообщает Генштаб ВСУ.

Сегодня ночью, 10 июня, враг нанес удар по одному из оперативных аэродромов Полтавской области баллистическими и крылатыми ракетами типа «Искандер», а также ударными беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) иранского производства. Также атакованы Одесская и Харьковская области крылатыми ракетами наземного базирования и ударными дронами соответственно.

Всего по объектам критической инфраструктуры и военным объектам с северного и южного направлений из района восточного побережья Азовского моря было выпущено восемь ракет наземного базирования различных типов и 35 ударных БпЛА иранского производства типа Shahed.

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены две крылатые ракеты (тип уточняется) и 20 ударных дронов Shahed.

Атака продолжалась с 23:00 9 июня до 5:00 10 июня 2023 года.

За прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных и 74 авиационных удара, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушена и повреждена больница в городе Гуляйполе, частные жилые дома города Звягель Житомирской области, поврежден дом культуры в Очакове Николаевской области и другая гражданская инфраструктура в Одесской области.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Противник сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанном участке фронта произошло 34 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах, усиливает состав группировки прикрытия границы за счет подразделений территориальных войск. За прошедшие сутки враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Бударки Харьковской области, а также совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Леоновка, Гремяч, Бояро-Лежачи, Сосновка Черниговской области; Хлебороб, Сорокино, Искрисковщина, Нескучное, Волфино, Павловское, Юнаковка, Мирополье, Мезеновка, Славгород и Большая Писаревка Сумской области и более 20 населенных пунктов в Харьковской области. Среди них Басовое, Ветеринарное, Высокая Яруга, Избицкое, Верхняя Писаревка, Дмитровка, Гатище, Волчанск, Бочково, Бударки и Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиаудары по Котляровке Харьковской области и Стельмаховке в Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двухлетняя, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки и Веселого. Нанес авиаудары по населенным пунктам Невское Луганской области и Ямполевка, Дроновка, Северск, Спорное Донецкой области. Артобстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброво, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка на Донетчине.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Богдановки, безуспешно. Нанес авиаудары вблизи населенных пунктов Курдюмовка, Белая Гора и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Звановка, Никифоровка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Калиновка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник предпринял неудачные попытки наступления неподалеку от Северного. Нанес авиаудары в районе Васильевки, Первомайского и Невельского Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новодонецкое, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник понес потери. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы в районе населенных пунктов Георгиевка, Марьинка, Островское, Курахово, Дачное, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Великой Новоселки и Благодатного. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Новоукраинка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиационных ударов в районах Времовки, Новоселки, Новополя Донецкой области и Ольговского, Гуляйполя и Степного в Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них Времовка, Свободное поле Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малые Щербаки, Каменское и Жеребянки Запорожской области; Марганец, Никополь Днепропетровской области; Тягинка Херсонской области и город Херсон.

В населенных пунктах временно захваченной части Херсонской области российские оккупанты продолжают использовать последствия совершенного ими преступления в своих целях. В частности, разрешают эвакуацию из затопленных населенных пунктов только людям с российскими паспортами. Также, оккупанты силой изгоняют из собственных уцелевших жилищ гражданских людей с целью размещения в них военнослужащих российских оккупационных войск.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и 5 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях.

В целом украинские воины ликвидировали 890 российских оккупантов, уничтожили 8 танков, 7 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, одну РСЗО, 3 средства ПВО, 16 БПЛА оперативно-тактического уровня, 5 крылатых ракет, 18 автомобилей и 5 единиц специальной техники.