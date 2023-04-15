Война, день 416-й: сводка с фронта и потери россии на 15 апреля

Оперативная информация по состоянию на утро 15 апреля 2023 по российскому вторжению от Генерального штаба ВСУ и список потерь российских оккупантов.

Утренняя сводка Генштаба ВСУ от 15 апреля

Российская федерация продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям наших войск, но и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

За прошедшие сутки противник нанес 9 авиационных и 19 ракетных ударов, 13 из них — из ЗРК С-300 по мирным городам Славянск и Краматорск, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки было отбито 56 атак врага.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На территории республики Беларусь продолжают находиться некие подразделения вооруженных сил российской федерации. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь.

Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Студенок, Ровно, Искрисковщина, Волфин Сумской области, а также Казачья Лопань, Токаревка, Малые Проходы, Стрелка, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанск, Нестерное и Землянки на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Строевка, Дворичанское, Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Лиман Первый, Кондрашовка, Масютовка, Табаевка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Дилиевка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка.

На Марьинском направлении за минувшие сутки наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Победе и Новомихайловке.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. За прошедшие сутки произвел обстрелы более 40 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времовка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Новоберислав, Казацкое, Бургунка, Ивановка, Никольское, Антоновка, Белозерка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

Российские захватчики продолжают совершать мародерство на временно захваченной территории Украины. В частности, в Новокаховском районе Херсонской области отмечены случаи слива смазки из электротрансформаторов, что, в свою очередь, приводит к обесточиванию отдельно взятых улиц населенных пунктов района.

Потери россии в Украине на 15 апреля 2023 года

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также 1 радиоэлектронную станцию борьбы противника.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.04.23 ориентировочно составили:

личного состава / personnel ‒ около/ about 181550 (+460) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3653 (+3) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 7073 (+4) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2785 (+1) ед,

РСЗО / MLRS – 535 (+0) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 283 (+0) ед,

самолетов/airc

raft – 307 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 293 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2339 (+0),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 911 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5646 (+6) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 324 (+3).