Новости Одессы и Одесской области

Война, день 37-й: враг отступает от Киева

Война, день 37-й: враг отступает от Киева

Оперативная информация на фронтах по состоянию на утро 01.04.2022 по данным Генерального штаба Украинских вооруженных сил.

Начались тридцать седьмые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению.

Наблюдается продолжение частичного отвода подразделений русских оккупационных войск с севера Киевской области в сторону государственной границы с республикой Беларусь. Фиксируется движение смешанных колонн техники разного количества. В составе колонн также гражданские транспортные средства (грузовики, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили), которые были угнаны российскими захватчиками во время временного занятия территорий. Кроме того, противник производит вывоз имущества, которое было награблено.

На временно занятых территориях враг продолжает противоправные действия, ограничивая движение гражданского населения, использует дома и квартиры местных жителей для размещения личного состава, удерживая в заложниках местных жителей и активистов. Продолжается мародерство и насилие в отношении граждан Украины.

В отдельных районах временно занятых врагом, оккупанты пытаются заставить предпринимателей к переходу на расчет за товары и услуги в российских рублях.

Группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбиты 7 вражеских атак. Наши воины уничтожили 3 танка, 2 бронетранспортера, 2 единицы автомобильной техники и 2 артиллерийские системы. Также сбит БПЛА типа «Орлан-10».

Силы обороны Украины продолжают успешно выполнять поставленные задачи, преследуют отступающего врага, прорывают оборонные позиции оккупантов и постепенно освобождают украинские земли.

На фото: украинский солдат с противотанковым ракетным комплексом NLAW

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить