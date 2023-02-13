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Война, день 355-й: ситуация на фронте и потери россии на 13 февраля

Война, день 355-й: ситуация на фронте и потери россии на 13 февраля

Оперативная информация по состоянию на утро 13 февраля 2023 по российскому вторжению от Генштаба ВСУ и последние данные о потерях врага.

Сводка Генштаба ВСУ

Слава Украине! Начались триста пятьдесят пятые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Противник несет значительные потери, особенно в живой силе. Основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Кременная и Белогоровка в Луганской области; Выемка, Федоровка, Васюковка, Бахмут, Ивановское и Клищиевка Донецкой области и Железнодорожное в Запорожье.

В то же время противник нанес 4 ракетных удара и совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Вражеские обстрелы подверглись районам 18 населенных пунктов. Среди них – Товстодубово, Бачевск, Басовка и Поповка Сумской области и Красное, Глубокое, Волчанск, Фиголовка, Новомлынск и Двухлетняя на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы 22 районов населенных пунктов. В частности, это — Кисловка, Котляровка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка на Луганщине.

На Бахмутском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов, в частности, подверглись Спорное, Васюковка, Ивано-Дарьевка, Парасковьевка, Железнянское, Часов Яр, Бахмут, Ступочки и Клищиевка. Всего – 16 населенных пунктов.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 25 населенных пунктов, включая Тоненько, Авдеевку, Первомайское, Золотую Ниву, Невельское, Красногоровку, Марьинку, Пречистовку и Богоявленку Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого влияния подверглись Времивка и Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Степное, Ольговское, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Степногорск и Волшебное Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы 20 населенных пунктов, в частности, Милово, Змиевка, Республиканец, Новокаиры, Веселое, Никольское, Антоновка и Днепровское Херсонской области.

Для усиления контрдиверсионных мер на временно занятых территориях Херсонской области противник направил туда около 200 военнослужащих росгвардии. Их расселили на территории базы отдыха Чайка в населенном пункте Лазурное, а для безопасности оккупантов в поселке ограничено передвижение местных жителей.

Из-за низкого уровня обеспечения зимним обмундированием с января текущего года значительно возросло количество военнослужащих российских оккупационных войск с признаками обморожения конечностей. Так, в медицинских учреждениях Горловки Донецкой области количество пациентов с таким диагнозом составляет до 30 процентов всех раненых.

Потери россии  в Украине на 13 февраля

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Наши ракетчики и артиллеристы поразили 10 районов сосредоточения живой силы, 1 позицию противовоздушной обороны и 3 состава боеприпасов противника.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава / personnel ‒ около/ about 138340 (+560) человек ликвидировано / persons were liquidated,
  • танков / tanks ‒ 3283 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин / APV ‒ 6492 (+4) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 2290 (+3) ед,
  • РСЗО / MLRS – 465 (+0) ед,
  • средстваПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 234 (+0) ед,
  • самолетов / aircraft — 296 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters – 286 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2007 (+0),
  • крылатые ракеты / cruise missiles 857 (+0),
  • корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5150 (+2) ед,
  • специальная техника / special equipment ‒ 217 (+2).
список потерь россии в Украине на 13 февраля

Россия несет значительные потери на войне в Украине, особенно в живой силе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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