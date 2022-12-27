Война, день 307-й: что происходит на фронте и потери врага

Оперативная информация по состоянию на утро 27 декабря 2022 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Слава Украине! Начались триста седьмые сутки русского широкомасштабного вторжения.

За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных удара и произвел 44 обстрела из реактивных систем залпового огня.

В то же время подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Дилиевка, Красногоровка, Водяное, Веселое, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие вдоль государственной границы, признаков формирования его наступательных группировок не обнаружено.

На Северском направлении обстреляны районы Винторовки, Мануховки, Рыжевки и Ворожбы Сумской области.

На Слобожанском направлении огневого воздействия подверглись районы населенных пунктов Глубокое, Красное, Старица, Огирево, Новомлынск, Двуречная и Купянск Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Берестово, Тавильжанка, Табаевка, Крахмальное и Первомайское Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Коломыйчиха, Первомайское и Площадка Луганской области и Ямполевка, Торское, Диброва и Григорьевка Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник нанес огненное поражение по районам более 25 населенных пунктов. В частности, это — Белогоровка, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении пострадали Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении из минометов и ствольной артиллерии обстреляны районы Темировки, Ольговского, Полтавки, Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Плавней Запорожской области.

На Херсонском направлении от обстрелов оккупантов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Берислав, Веселое, Садовое, Антоновка и Станислав Херсонской области и Херсон.

25 декабря наши воины поразили сосредоточение живой силы российских захватчиков возле Новобелозерки Васильевского района Запорожской области. Потери противника составили до 100 военнослужащих мертвыми и ранеными. В их числе 15 сотрудников федеральной службы безопасности российской федерации.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла удар по району сосредоточения оккупантов.

Подразделили ракетные войска и артиллерии Сил обороны Украины, в то же время поразили 4 пункта управления и 6 районов сосредоточения живой силы противника.

Потери россии в войне в Украине на утро 27 декабря 2022 года: