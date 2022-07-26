Война, день 153-й: что происходит на фронте

Оперативная информация по состоянию на утро 26 июля 2022 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Слава Украине! Начались сто пятьдесят третьи сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях, в вооруженных силах республики Беларусь, была проведена тренировка по связи пунктов управления. С территории этой страны отмечалось ведение воздушной разведки БПЛА оперативно-тактического уровня в направлениях города Луцк и Ковель Волынской области. Сохраняется угроза ракетно-авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На Северском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Хреновки Черниговской области и Толстодубовой Сумской области.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения продвижения наших войск.

На Харьковском направлении осуществлял огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Борщева, Питомник, Сосновка, Русские Тишки, Петровка, Дементьевка, Рубежное, Дуванка, Мосьпаново, Русская Лозовая, Чугуев, Клугино-Башкиревка. Нанес авиаудары возле Залимана и Мосьпанова.

На Славянском направлении противник обстрелял районы Норцовки, Богородичного, Долины, Чепиля, Грушувахи и Большой Камышевахи.

На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на попытках улучшить тактическое положение и создании условий для наступления на города Северск и Соледар. Вражеские подразделения пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных веществ.

На Краматорском направлении обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы недалеко от Кривой Луки, Закотного, Дроновки, Григорьевки, Верхнекаменского, Звоновки, Спорного и Переездного. Враг нанес авиаудары у Спирного и Серебрянки. Вражеские штурмовые действия в районах Спорного и Национального природного парка «Святые Горы» наши воины успешно отбили и отбросили противника обратно.

На Бахмутском направлении враг совершает артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Константиновка, Веселая Долина, Зайцево, Вершина, Семигорье, Кодема, Майское, Майорск и Нью-Йорк. Нанес авиационные удары возле Соледара, Веселой Долины и территории Углегорской ТЭС.

Штурмовые действия в районах населенных пунктов Берестово и Семигорье завершились для врага потерями и отступлением. Но подразделения противника пытаются вести наступление в направлении Покровского, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Обстрелы зафиксированы, в частности, возле Авдеевки, Зеленого Поля, Орехова, Щербаков и Каменского.

На Южнобужском направлении враг продолжает обороняться, сосредотачивает усилия на недопущении продвижения наших войск. Совершал обстрелы из артиллерии и танков по линии столкновения. Также нанес авиаудары возле Большого Артакового, Калуги и Ольгиного. Вел воздушную разведку БПЛА.

В акватории Черного моря вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр». Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры.

Наши самолеты и вертолеты продолжают наносить авиационных ударов по скоплениям живой силы и военной техники противника на определенных направлениях. Оккупанты и дальше терпят значительные потери в боях с украинскими воинами.