Война, день 137-й: что происходит на фронте

Оперативная информация по состоянию на утро 10 июля 2022 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Слава Украине! Начались сто тридцать седьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях изменений деятельности подразделений вооруженных сил республики Беларусь в приграничных районах Брестской и Гомельской областей не отмечается.

На Северском направлении противник совершил обстрелы вблизи Бачевска, Мирополья, Владимировки, Волковки и Волфиного. Недалеко от двух последних нанес еще и авиаудары. Вел воздушную разведку с применением БПЛА.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск.

Совершил обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино, Ивановка, Дементиевка, Сосновка, Рубежное и Слатино. Авиаудар зафиксирован вблизи Верхнего Салтова. С территории Белгородской области оккупантами нанесен ракетный удар по городу Харькову крылатой ракетой типа «Искандер».

На Славянском направлении враг осуществлял огненное поражение позиций наших войск, провел разведку боем штурмовой группой в районе населенного пункта Долина, успеха не имел, отошел.

Противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки, Андреевки, Вернополья, Большой Камышевахи, Краснополья и Новой Дмитровки.

На Краматорском направлении активные действия враг не проводил. Отмечено перемещение отдельных подразделений в район Белогоровки. Совершал обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Северск, Переездное, Григоровка, Верхнекаменное и Белогоровка. Нанес авиаудары неподалеку от Славянска, Северска и Серебрянки.

На Бахмутском направлении активных действий оккупанты не проводили. Вражеские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Вершина, Зайцево, Покровское, Веселое, Ивано-Дарьевка и Углегорской ТЭС. Авиационные удары нанесены недалеко от Берестового и Спорного.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, с целью сковывания, противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Опытное, Авдеевка, Марьинка, Павловка, Угледар, Золотая Нива, Комар, Гуляйполе, Орехов, Мали. Нанес авиационные удары в районах Каменки, Малых Щербаков и Новоандреевки.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении наступления Сил обороны Украины. Обстрелял из ствольной артиллерии районы Лозового, Пост Покровского, Украинки, Партизанского, Любомировки, Кобзарцев и Широкого.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает в Черном море до трех носителей высокоточного оружия.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли два удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов противника в районе Чернобаевки. Потери российских оккупантов уточняются.