Ключевые моменты:

Город Староконстантинов в Хмельницкой области ночью и утром 28 июля находился под атакой беспилотников, крылатых ракет и “Кинжалов”;

От удара пострадал Киев — ранения получили восемь человек, включая 3-летнего ребенка. Повреждены жилой дом и автомобили.

Линия фронта приближается к Запорожью;

158 боестолкновений — активные действия по всей линии фронта;

Силы обороны Украины нанесли точечные удары по скоплениям техники и командным пунктам;

Существенные потери врага в живой силе и технике.

В ночь на 28 июля Россия снова обстреляла Украину ракетами и дронами — воздушная тревога охватила всю страну. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении скоростных целей и дронов.

Утром понедельника также были осуществлены пуски «Кинжалов». Основной целью врага стал город Староконстантинов в Хмельницкой области.

«Этой ночью Хмельницкая область была атакована вражескими летательными аппаратами. Есть сбитие. Детали позже. По состоянию на это время информация о повреждениях, травмированных или погибших не поступала», — написал глава региона Сергей Тюрин.

Утром массированная атака оккупантов продолжилась. Мониторинговые каналы сообщали о пуске гиперзвуковых ракет «Кинжал»: все три цели полетели также в Хмельницкую область.

В Дарницком районе Киева в результате ночной вражеской атаки, пострадали 8 человек, из них — один ребенок, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Все пострадавшие — жильцы многоэтажного жилого дома, где взрывной волной в одном из подъездов повреждены окна с 6 по 11 этажи.

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Россияне приближаются к позициям, с которых смогут бить по Запорожью

Российские войска недавно имели продвижение на западе Запорожской области. Об этом в очередном своем отчете сообщил Американский Институт изучения войны ISW.

Исследователи ссылаются на геолокационные видеозаписи, опубликованные 27 июля, которые свидетельствуют о том, что россияне недавно продвинулись к южной части Степногорска, к западу от Орехова.

Кроме того российские военные блогеры утверждали, что войска РФ захватили село Плавни. Подтверждения этим заявлениям в ISW не имеют.

ISW отмечает, что войска РФ сейчас находятся в семи километрах от Приморского (к северо-западу от Степногорска) и в 11 километрах от Беселянки (к северу от Степногорска).

Американские исследователи войны говорят, что продвижение примерно на пять километров в направлении любого из этих населенных пунктов позволит россиянам обстреливать Запорожье из артиллерийских установок.

Ситуация на фронте

По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки зафиксировано 158 боевых столкновений. Российские войска продолжили массированные атаки, нанеся 86 авиаударов и сбросив 132 управляемые авиабомбы. Также враг задействовал 4413 дронов-камикадзе и провёл 5960 артиллерийских обстрелов, включая 85 ударов из РСЗО.

Авиационные удары пришлись на:

Харьковская область — Чугуновка, Шевяковка,

Донецкая область — Родинское, Мирноград, Николаевка, Покровск,

Запорожская область — Белогорье, Новоандреевка, Заречное, Степногорск,

Херсонская область — Львове.

В ответ украинские Силы обороны нанесли удары по:

8 районам сосредоточения войск и техники,

1 артиллерийской установке,

1 радиолокационной станции.

Потери противника за сутки: