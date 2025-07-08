Ключевые моменты:

США отправят больше оружия Украине для обороны, — Трамп.

Ночью враг атаковал ракетами и дронами: уничтожено 34 БПлА.

Войска РФ меняют приоритеты наступательных операций на Покровском направлении.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали ориентировочно 1070 оккупантов.

США направят Украине дополнительное оборонительное вооружение

Соответствующее указание дал президент США Дональд Трамп. По его словам, Киев сейчас подвергается очень сильным ударам и должен иметь возможность защищаться.

«Мы собираемся отправить дополнительное оружие. Они должны быть в состоянии себя защищать. Сейчас по ним наносят очень сильные удары. Очень сильные. Мы вынуждены будем отправить больше оружия. В основном оборонного. По ним действительно очень, очень серьезно бьют. Столько людей гибнет в этом хаосе», — сказал Трамп.

Трамп также упомянул о своем последнем разговоре с российским правителем Путиным, результатами которого остался недоволен.

«По поручению президента Трампа Министерство обороны направляет в Украину дополнительное оборонительное оружие, чтобы украинцы могли защищаться, пока мы работаем над достижением устойчивого мира и прекращением убийств», — гласит заявление пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла, появившееся на сайте министерства вскоре после заявления Трампа.

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Воздушная атака 8 июля: обезврежено 34 дрона

В ночь на 8 июля противник атаковал 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 и 54-мя ударными БпЛА, сообщили в Воздушных силах Украины.

Противовоздушной обороной обезврежено 34 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов):

26 — сбиты огневыми средствами поражения,

8 — локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в 5 локациях.

Россия меняет тактику на Покровском направлении — ISW

Российские войска меняют приоритеты наступательных операций на покровском направлении и перебрасывают свои усилия в сторону Доброполья. Такой вывод в очередном своем отчете сделал Американский Институт изучения войны ISW, анализируя боевые действия на этом участке фронта.

Исследователи говорят, что геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 и 7 июля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на северо-востоке и юге от Новоэкономичного во время механизированного штурма силами взвода. С востока к этому населенному пункту захватчики безуспешно пытались продвинуться в течение последних двух месяцев.

Войска РФ таким образом, похоже, переориентируют свое внимание на район на северо-востоке от Покровска, в направлении Доброполья.

Произошло это после того, как они не достигли значительных успехов в районе к западу от Торецка в направлении Константиновки, где вели наступление с начала июня 2025 года. Это заставило российское военное командование искать более легкие пути.

Итоги суток на фронте: 188 боев и 1070 ликвидированных захватчиков

По данным Генштаба ВСУ, на Покровском направлении наши защитники остановили 68 штурмовых и наступательных действий агрессора.

На Новопавловском направлении враг 30 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Поддубное, Федоровка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новоселка, Свободное Поле и Новополье.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в Серебрянском лесу, а также в сторону Серебрянки, Ольговки и Григорьевки.

На Южно-Слобожанском направлении враг 19 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного, Красного Первого, Каменки и в сторону Кутьковки.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства, пункт управления и один другой важный объект противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1070 человек.



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