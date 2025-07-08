Ключевые моменты:
- США отправят больше оружия Украине для обороны, — Трамп.
- Ночью враг атаковал ракетами и дронами: уничтожено 34 БПлА.
- Войска РФ меняют приоритеты наступательных операций на Покровском направлении.
- За минувшие сутки ВСУ ликвидировали ориентировочно 1070 оккупантов.
США направят Украине дополнительное оборонительное вооружение
Соответствующее указание дал президент США Дональд Трамп. По его словам, Киев сейчас подвергается очень сильным ударам и должен иметь возможность защищаться.
«Мы собираемся отправить дополнительное оружие. Они должны быть в состоянии себя защищать. Сейчас по ним наносят очень сильные удары. Очень сильные. Мы вынуждены будем отправить больше оружия. В основном оборонного. По ним действительно очень, очень серьезно бьют. Столько людей гибнет в этом хаосе», — сказал Трамп.
Трамп также упомянул о своем последнем разговоре с российским правителем Путиным, результатами которого остался недоволен.
«По поручению президента Трампа Министерство обороны направляет в Украину дополнительное оборонительное оружие, чтобы украинцы могли защищаться, пока мы работаем над достижением устойчивого мира и прекращением убийств», — гласит заявление пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла, появившееся на сайте министерства вскоре после заявления Трампа.
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Воздушная атака 8 июля: обезврежено 34 дрона
В ночь на 8 июля противник атаковал 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 и 54-мя ударными БпЛА, сообщили в Воздушных силах Украины.
Противовоздушной обороной обезврежено 34 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов):
- 26 — сбиты огневыми средствами поражения,
- 8 — локально потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в 5 локациях.
Россия меняет тактику на Покровском направлении — ISW
Российские войска меняют приоритеты наступательных операций на покровском направлении и перебрасывают свои усилия в сторону Доброполья. Такой вывод в очередном своем отчете сделал Американский Институт изучения войны ISW, анализируя боевые действия на этом участке фронта.
Исследователи говорят, что геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 и 7 июля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на северо-востоке и юге от Новоэкономичного во время механизированного штурма силами взвода. С востока к этому населенному пункту захватчики безуспешно пытались продвинуться в течение последних двух месяцев.
Войска РФ таким образом, похоже, переориентируют свое внимание на район на северо-востоке от Покровска, в направлении Доброполья.
Произошло это после того, как они не достигли значительных успехов в районе к западу от Торецка в направлении Константиновки, где вели наступление с начала июня 2025 года. Это заставило российское военное командование искать более легкие пути.
Итоги суток на фронте: 188 боев и 1070 ликвидированных захватчиков
По данным Генштаба ВСУ, на Покровском направлении наши защитники остановили 68 штурмовых и наступательных действий агрессора.
На Новопавловском направлении враг 30 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Поддубное, Федоровка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новоселка, Свободное Поле и Новополье.
На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в Серебрянском лесу, а также в сторону Серебрянки, Ольговки и Григорьевки.
На Южно-Слобожанском направлении враг 19 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного, Красного Первого, Каменки и в сторону Кутьковки.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства, пункт управления и один другой важный объект противника.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1070 человек.
Также украинские воины обезвредили:
- 4 боевых бронированных машины,
- 41 артиллерийскую систему,
- 2 реактивные системы залпового огня,
- 172 беспилотных летательных аппарата,
- 86 единиц автомобильной техники,
- 1 тяжелую огнеметную систему оккупантов.