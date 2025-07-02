Ключевые моменты

США приостановили поставку ракет и боеприпасов Украине из-за обеспокоенности состоянием собственных военных запасов;

В ночь на 2 июля враг атаковал Украину ракетами и дронами: уничтожено 79 целей;

Украинские военные ударили по крупным заводам в РФ, обслуживавшим армию;

За сутки ВСУ ликвидировали еще 1110 оккупантов.

США оставили Украину без ракет для Patriot

Белый дом 1 июля подтвердил, что США прекратили поставки некоторого оружия в Украину. Об этом CBS News заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

По ее словам, «решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место» после обзора военной помощи Министерством обороны и поддержки других стран мира.

Речь идет о десятках перехватчиков Patriot, тысячах 155-мм снарядов для гаубиц, более чем сотне ракет Hellfire, свыше 250 высокоточных реактивных систем GMLRS, а также десятках ракет Stinger, AIM и гранатометов.

По данным издания Politico, решение было принято еще в начале июня, но вступило в силу только теперь.

РФ атаковала Украину дронами и ракетами С-300

В ночь на 2 августа противник атаковал 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 114-ю ударными БпЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Противовоздушной обороной обезврежено 79 вражеских БпЛА типа Shahed: 40 — сбиты огневыми средствами поражения, 39 — локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание ударного БПЛА противника в 14 локациях, а также падение сбитых — на 2 локациях.

О последствиях атаки в Одесской области читайте здесь

В Харьковской области под ударом вражеских дронов оказались Новобаварский район города Харькова и Купянский район области.

В Харькове в результате попадания беспилотника произошло возгорание одноэтажного неэксплуатируемого здания на площади около 300 м кв. Рядом повреждены СТО, многоквартирный дом, нежилое и административное здание, остановка общественного транспорта. Пострадавших нет. Пожар полностью ликвидирован в 07:00.

В Шевченковской громаде Купянского района враг попал БпЛА по территории двух сельскохозяйственных предприятий. По предварительным данным пострадали 3 человека.

Данные Генштаба о ситуации на фронте и потерях врага

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 атак агрессора в районах населенных пунктов Мирное, Попов Яр, Коптево, Лисовка, Новосергиевка, Муравка, Ореховое и Алексеевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 28 вражеских штурмов в районах Перестройка, Поддубное, Веселое, Малиевка, Шевченко и Новополье.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 19 боестолкновений с российскими захватчиками.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новый Мир, Среднее, Зеленая Долина, Колодязи, Нововодяное, Грековка, Редкодуб, Мирное и в сторону Серебрянки.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект врага.

1 июля Силы обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в «Саратоворгсинтез» в Саратовской области РФ. Подтверждено попадание по территории объекта — в частности повреждены технологические установки. Возник пожар.

Также украинские военные нанесли поражение по Ижевскому электромеханическому заводу «Купол», находящемуся в Удмуртской Республике рф. Этот объект военно-промышленного комплекса РФ специализируется на производстве зенитных ракетных комплексов малого радиуса действия.

Подтверждено точное попадание в корпус №1 на площадке №1. Зафиксирован пожар.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1110 человек.

Также украинские воины обезвредили: