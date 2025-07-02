Ключевые моменты
- США приостановили поставку ракет и боеприпасов Украине из-за обеспокоенности состоянием собственных военных запасов;
- В ночь на 2 июля враг атаковал Украину ракетами и дронами: уничтожено 79 целей;
- Украинские военные ударили по крупным заводам в РФ, обслуживавшим армию;
- За сутки ВСУ ликвидировали еще 1110 оккупантов.
США оставили Украину без ракет для Patriot
Белый дом 1 июля подтвердил, что США прекратили поставки некоторого оружия в Украину. Об этом CBS News заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.
По ее словам, «решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место» после обзора военной помощи Министерством обороны и поддержки других стран мира.
Речь идет о десятках перехватчиков Patriot, тысячах 155-мм снарядов для гаубиц, более чем сотне ракет Hellfire, свыше 250 высокоточных реактивных систем GMLRS, а также десятках ракет Stinger, AIM и гранатометов.
По данным издания Politico, решение было принято еще в начале июня, но вступило в силу только теперь.
РФ атаковала Украину дронами и ракетами С-300
В ночь на 2 августа противник атаковал 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 114-ю ударными БпЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Противовоздушной обороной обезврежено 79 вражеских БпЛА типа Shahed: 40 — сбиты огневыми средствами поражения, 39 — локально потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание ударного БПЛА противника в 14 локациях, а также падение сбитых — на 2 локациях.
О последствиях атаки в Одесской области читайте здесь
В Харьковской области под ударом вражеских дронов оказались Новобаварский район города Харькова и Купянский район области.
В Харькове в результате попадания беспилотника произошло возгорание одноэтажного неэксплуатируемого здания на площади около 300 м кв. Рядом повреждены СТО, многоквартирный дом, нежилое и административное здание, остановка общественного транспорта. Пострадавших нет. Пожар полностью ликвидирован в 07:00.
В Шевченковской громаде Купянского района враг попал БпЛА по территории двух сельскохозяйственных предприятий. По предварительным данным пострадали 3 человека.
Данные Генштаба о ситуации на фронте и потерях врага
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение.
На Покровском направлении наши защитники остановили 49 атак агрессора в районах населенных пунктов Мирное, Попов Яр, Коптево, Лисовка, Новосергиевка, Муравка, Ореховое и Алексеевка.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 28 вражеских штурмов в районах Перестройка, Поддубное, Веселое, Малиевка, Шевченко и Новополье.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 19 боестолкновений с российскими захватчиками.
На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новый Мир, Среднее, Зеленая Долина, Колодязи, Нововодяное, Грековка, Редкодуб, Мирное и в сторону Серебрянки.
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект врага.
1 июля Силы обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в «Саратоворгсинтез» в Саратовской области РФ. Подтверждено попадание по территории объекта — в частности повреждены технологические установки. Возник пожар.
Также украинские военные нанесли поражение по Ижевскому электромеханическому заводу «Купол», находящемуся в Удмуртской Республике рф. Этот объект военно-промышленного комплекса РФ специализируется на производстве зенитных ракетных комплексов малого радиуса действия.
Подтверждено точное попадание в корпус №1 на площадке №1. Зафиксирован пожар.
Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1110 человек.
Также украинские воины обезвредили:
- 2 танка,
- 3 боевые бронированные машины,
- 40 артиллерийских систем,
- 1 средство ПВО,
- 73 БпЛА,
- 90 единиц автомобильной техники.