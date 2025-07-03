Ключевые моменты

На фоне приостановки США поставок боеприпасов Украине, аналитики прогнозируют обострение ситуации на фронте и ослабление обороноспособности ВСУ.

В ночь на 3 июля враг атаковал Украину 52 дронами: уничтожено 40 целей;

За сутки ВСУ ликвидировали еще 1110 оккупантов.

ISW предупредило о новых рисках для ВСУ

Эксперты американского Института изучения войны ISW считают, что решение США приостановить передачу Украине боеприпасов, а именно критически важных ракет для систем ПВО Patriot, может иметь тяжелые последствия не только для фронта, но и для гражданского населения.

По мнению аналитиков, пауза в поставках боеприпасов Украине скорее всего заставит ВСУ достаточно сильно экономить ресурсы, а это ослабит способность обороняться от масштабных российских воздушных атак.

Кроме того, ISW указывает, что подобные решения уже имели драматический эффект на ситуацию на фронте ранее. Так, временная остановка военной помощи США в 2023 году дала России возможность продвинуться на некоторых направлениях. Новая задержка также может ускорить российские успехи на поле боя.

Особенно опасным последствием в ISW считают то, что такие паузы укрепляют представление Владимира Путина о так называемой «теории победы» — то есть убеждение, что Запад в конце концов устанет, остановит поддержку, и Украина не сможет противостоять российским наступательным действиям.

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Последствия воздушной атаки 3 июля

В ночь на 3 июля враг атаковал 52 ударными БпЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Противовоздушной обороной обезврежено 40 вражеских БПЛА типа Shahed:

22 — сбиты огневыми средствами поражения,

18 — локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание ударных БпЛА противника в 7 локациях, а также падение сбитых — на 1 локации.

Данные Генштаба о ситуации на фронте и потерях врага

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 185 боестолкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурма.

На Южно-Слобожанском направлении враг 25 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Глубокого, Зеленого, Волчанска, Мелового, Амбарного и в сторону Митрофановки и Малой Шапковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Редкодуб, Торское, Грековка, Григорьевка, Зеленая Долина, Ямполовка, Карповка, Колодязи и в направлениях Чернещины, Шандриголово, Среднего и Нового Мира.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах населенных пунктов Запорожье, Ялта, Мирное, Поддубное и Шевченко.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по восьми районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двух артиллерийских средствах противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1000 человек.



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