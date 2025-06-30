Ключевые моменты:

Итоги ночной воздушной атаки: ПВО успешно уничтожили 74 цели;

Последствия ночной атаки по Украине: главное;

Россия сосредоточила около 50 тысяч военных вблизи Сум – СМИ;

За сутки ВСУ ликвидировали 1070 оккупантов.

Последствия ночной атаки 30 июня

В ночь на 30 июня противник атаковал Украину 107 ударными БпЛА типа «шахед» и беспилотниками-имитаторами различных типов. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

Основное направление удара — Донецкая и Харьковская области.

Силами ПВО уничтожено 74 вражеских беспилотника: 64 — сбиты средствами поражения, ещё 10 — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

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Сумы: ВСУ удалось остановить продвижение российских войск

Россия сосредоточила силы вблизи Сум и сейчас находится всего в 20 километрах от областного центра. Москва сделала Сумы следующей ключевой целью и использует свое численное преимущество в живой силе. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«По словам украинских военных, россия стянула в этот район около 50 тысяч солдат, что примерно в три раза больше численности украинских подразделений», — пишет издание.

За последний год линия фронта растянулась более чем на 1200 километров, и российские войска проверяют оборону ВСУ на разных участках, нанося удары там, где находят слабые места. Так произошло и в Сумской области, где в прошлом месяце противнику удалось прорваться, что вынудило украинское командование срочно перебросить элитные силы военной разведки для стабилизации обстановки.

Хотя ВСУ удалось остановить продвижение российских войск и даже отбить часть утраченных территорий, удерживать позиции крайне тяжело. Украинские бойцы подчёркивают, что почти везде уступают противнику в ресурсах и вынуждены воевать в сложных условиях. По словам командира подразделения «Химера», враг теряет до 400 человек в сутки, но продолжает подвозить резервы.

WSJ также отмечает, что оборонительные позиции на украинской территории оказались недостаточно подготовленными после отхода из Курской области. Во многих районах отсутствуют минные поля, а окопы не обеспечивают защиту от атак дронов, которые ежедневно наносят серьезные потери. Военные вынуждены копать новые укрытия под огнем.

Ситуация на фронте и потери врага

По данным генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 137 боестолкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурма.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил пять неудачных попыток продвинуться вперед.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Копанки, Надежда, Редкодуб, Грековка, Торское, в Серебрянском лесу и в сторону Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира, Среднего, Шандриголово.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Так, за прошедшие сутки враг нанес 11 авиационных ударов — сбросил при этом 29 управляемых авиационных бомб, совершил 352 обстрела, из которых восемь — из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 16 штурмовых действий врага.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть пунктов управления, три артиллерийские системы и еще два других важных объекта противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1070 человек.

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